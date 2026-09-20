Trump diz que arco triunfal será também complexo militar para munições, drones e atiradores

Em post no Truth Social, Trump afirmou que o arco de 250 pés perto de Arlington abrigaria munições, drones e posições para atiradores; detalhes e aprovações seguem incertos.

Em um post na manhã de domingo na plataforma Truth Social, o President dos EUA, Donald Trump, afirmou que o projeto do seu arco triunfal também funcionará como um "complexo militar de alto nível" para armazenar equipamento e munição e para colocar em operação drones e atiradores.

Trump disse que está atualizando os planos a pedido “forte” das Forças Armadas e “para fins de segurança nacional”. Segundo sua publicação, a estrutura terá capacidade de “housar, armazenar e ter a habilidade rápida de usar grande número de drones, além de snipers, tanto no teto quanto nas áreas da praça, e também guardar grandes quantidades de munição para snipers”.

Local, projeto e dimensão

O arco proposto teria 250 pés (76 m) de altura e seria construído em um terreno do outro lado do rio Potomac, próximo ao Cemitério Nacional de Arlington. Uma rendição do projeto divulgada anteriormente mostra uma estátua dourada de uma mulher alada no topo, flanqueada por duas águias douradas, com as frases “One Nation Under God” e “Liberty and Justice for All” inscritas em dourado nas laterais.

Na comparação citada na matéria, a altura planejada (250 pés) superaria os 99 pés do Lincoln Memorial e seria aproximadamente metade da altura do Washington Monument.

O que permanece incerto

Trump não forneceu detalhes sobre cronograma de construção nem sobre etapas de aprovação necessárias, e a reportagem da BBC diz que não está claro se o projeto exige autorizações adicionais. A BBC informou que contatou o Department of Defence em busca de mais informações.

Contexto

A matéria recorda que, durante seu segundo mandato, Trump tem anunciado outras intervenções para renovar a Capitals, incluindo a transformação do Salão Oval em aparência dourada, a construção de um salão de baile na Casa Branca estimado em cerca de $400m, a pavimentação do Rose Garden e a renovação do Lincoln Memorial Reflecting Pool. O arco é descrito como um dos maiores projetos almejados por ele.