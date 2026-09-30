Mulher é denunciada por homicídio após incendiar casa por ciúmes e causar morte de amigo do namorado no Paraná

O caso, ocorrido em Moreira Sales, envolve uma denúncia por homicídio qualificado após um incêndio criminoso motivado por ciúmes ter resultado em morte.

Uma mulher de 42 anos foi formalmente denunciada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) após um trágico incêndio registrado no distrito de São Luiz, em Moreira Sales, no Noroeste do estado. O episódio, que chocou a comunidade local, teria sido motivado por um ataque de ciúmes contra o seu namorado.

Conforme as informações divulgadas pelo portal Banda B, a acusada teria provocado o incêndio na residência com a intenção de tirar a vida do companheiro. Contudo, o homem sobreviveu, mas um amigo dele, que estava hospedado no local e dormia no momento, não conseguiu escapar e morreu carbonizado.

A investigação aponta que a tragédia ocorreu na madrugada de 28 de agosto. A denúncia foi apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê, que agora busca a responsabilização criminal da mulher pelos atos que levaram ao óbito de Jaime Santana dos Santos, de 50 anos.

Dinâmica do crime segundo o Ministério Público

De acordo com a acusação, o conflito teve início em uma via pública, onde a mulher teria discutido e feito ameaças ao namorado. Motivada pelo ciúmes, ela teria se deslocado até a casa onde o companheiro estava, dando início ao incêndio propositalmente para atingi-lo.

A vítima fatal, Jaime Santana dos Santos, estava hospedada temporariamente no imóvel. Ele foi surpreendido pelas chamas durante a madrugada e, sem chances de deixar a casa, acabou morrendo no local. O caso agora segue sob análise da Justiça para a definição do julgamento.

Qualificadoras e pedidos da Promotoria

Além da esfera criminal, o Ministério Público solicitou a manutenção da prisão preventiva da acusada, que segue detida na Cadeia Pública de Goioerê. O órgão também pediu a fixação de uma indenização mínima de R$ 50 mil por danos morais aos familiares de Jaime Santana dos Santos.

Status do processo judicial

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público é uma etapa processual, não significando, por si só, uma condenação. A responsabilidade criminal da mulher será definida ao longo do processo, com a expectativa de que ela seja levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme solicitado pela Promotoria.

Perguntas Frequentes

Qual foi a motivação do crime? Segundo o MPPR, a mulher agiu motivada por ciúmes após uma discussão com o namorado em via pública.

Quem foi a vítima fatal do incêndio? A vítima foi Jaime Santana dos Santos, de 50 anos, que estava hospedado temporariamente na casa do namorado da acusada.

Quais são as qualificadoras do homicídio? A denúncia aponta motivo fútil, emprego de meio cruel, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Qual a situação atual da acusada? Ela permanece presa preventivamente na Cadeia Pública de Goioerê enquanto aguarda os trâmites do processo judicial.

O que o Ministério Público pediu para a família da vítima? O MPPR solicitou à Justiça que seja fixada uma indenização mínima de R$ 50 mil por danos morais aos familiares do homem que morreu.