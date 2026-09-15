Brasil e EUA retomam negociações sobre tarifas comerciais durante encontro estratégico no G20

Representantes de Brasília e Washington se preparam para uma nova rodada de conversas focada na resolução de impasses sobre tarifas de exportação

O governo brasileiro e os Estados Unidos se preparam para retomar as discussões sobre o tarifaço que tem impactado o comércio entre as duas nações. A agenda de negociações ocorrerá durante o encontro do G20, marcado para acontecer entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro, na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, confirmou que a equipe brasileira se reunirá com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. O objetivo central é avançar na renegociação das medidas restritivas que afetam diversos setores produtivos do Brasil.

Apesar da expectativa em torno do encontro, o governo ainda não detalhou os pontos específicos que serão discutidos. O ministro Márcio Elias Rosa informou apenas que as equipes técnicas estão em processo de troca de documentos e alinhamento para a reunião que ocorrerá em solo americano.

O impacto das sobretaxas no setor produtivo brasileiro

A tensão comercial teve início em julho, quando o representante comercial dos Estados Unidos (USTR) impôs uma sobretaxa de 25% sobre uma série de produtos brasileiros. A lista de itens atingidos incluiu o ferro e o aço, calçados, açúcar, etanol, além de produtos farmacêuticos e maquinário agrícola.

Na sequência, uma nova medida aplicou uma sobretaxa adicional de 12,5% sobre outros produtos. O governo norte-americano justificou as tarifas alegando que o Brasil não adotava mecanismos eficazes contra o trabalho forçado e que certas práticas nacionais oneravam os exportadores dos Estados Unidos.

Caminho aberto pela diplomacia presidencial

A retomada das tratativas foi possibilitada após um diálogo direto entre os chefes de Estados. Em 21 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump conversaram por telefone durante cerca de uma hora e 20 minutos, buscando estabelecer um novo canal de diálogo.

Após o contato presidencial, o primeiro passo prático ocorreu em 31 de agosto, quando Márcio Elias Rosa e Jamieson Greer realizaram uma reunião virtual. Esse encontro marcou o início formal da fase de renegociação das tarifas que agora será aprofundada presencialmente no G20.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o conflito comercial

Onde ocorrerá a próxima reunião entre Brasil e EUA?

O encontro será realizado na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, durante a cúpula do G20, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro.

Quais produtos brasileiros foram taxados pelos americanos?

As tarifas atingiram diversos itens, incluindo ferro, aço, açúcar, etanol, calçados, vestuário, produtos farmacêuticos e máquinas agrícolas.

Qual foi a justificativa dos EUA para o tarifaço?

O governo americano alegou que práticas brasileiras restringiam o comércio para seus agricultores e que o Brasil falhava no combate ao trabalho forçado na produção.

Como começou a renegociação?

A renegociação foi articulada após uma conversa telefônica de cerca de 80 minutos entre os presidentes Lula e Donald Trump, em 21 de agosto.

Já houve algum contato prévio entre as equipes?

Sim, o ministro Márcio Elias Rosa e o representante comercial americano, Jamieson Greer, realizaram uma reunião virtual no dia 31 de agosto para iniciar as tratativas.