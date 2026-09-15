Como montar um pacote personalizado com cartão de benefícios flexíveis?

As equipes são formadas por pessoas com rotinas, idades e prioridades diferentes. Enquanto um colaborador valoriza apoio à alimentação, outro pode precisar de mobilidade, educação, home office ou bem-estar.

Diante dessa diversidade, pacotes totalmente padronizados nem sempre produzem a mesma percepção de valor. Benefícios flexíveis permitem reunir categorias e adaptar parte da oferta às necessidades dos trabalhadores.

Flexibilidade, entretanto, não significa liberar qualquer valor para qualquer finalidade. Cada carteira precisa manter sua natureza e respeitar regras trabalhistas, tributárias e regulatórias.

As modalidades de alimentação e refeição exigem atenção especial. A legislação determina que esses recursos sejam utilizados para refeições e gêneros alimentícios, sem desvio para outras despesas.

Por isso, montar um pacote personalizado exige diagnóstico, planejamento e comunicação. A seguir, veja como estruturar a política de maneira clara e sustentável.

O que são benefícios flexíveis?

Benefícios flexíveis são aqueles organizados para oferecer diferentes possibilidades dentro de uma política definida pela empresa.

Em vez de administrar vários cartões ou processos isolados, a organização pode reunir categorias em um único meio de pagamento. Cada carteira possui saldo, finalidade e rede de estabelecimentos compatíveis.

Entre as categorias possíveis estão alimentação, refeição, mobilidade, educação, home office, vale-presente e bem-estar, dependendo da solução contratada.

A empresa define quais benefícios serão oferecidos, quem terá acesso e como os valores serão distribuídos. O colaborador utiliza os saldos dentro das regras de cada carteira.

O modelo pode ter uma parcela fixa para benefícios obrigatórios ou essenciais e outra flexível para escolhas pessoais. A estrutura deve respeitar convenções coletivas, contratos e normas internas.

Por que personalizar o pacote?

Pessoas em diferentes fases da vida atribuem valor a benefícios distintos.

Um profissional remoto pode utilizar mais recursos de home office. Quem se desloca diariamente pode valorizar mobilidade. Colaboradores que estudam podem preferir educação.

O formato do trabalho também influencia. Uma pesquisa internacional da International Foundation of Employee Benefit Plans publicada em 2025 mostrou que o trabalho híbrido era a modalidade flexível mais comum entre as organizações participantes, citado por 77% delas.

Embora o levantamento não represente especificamente o mercado brasileiro, ele demonstra como diferentes jornadas passaram a fazer parte da gestão de pessoas.

A personalização permite aproximar o investimento da empresa das necessidades da equipe. Isso não elimina a importância dos benefícios tradicionais, mas amplia as possibilidades de uso do orçamento.

Comece ouvindo os colaboradores

Antes de escolher categorias, o RH precisa entender o que a equipe considera relevante.

Uma pesquisa pode apresentar opções e pedir que os participantes indiquem prioridades. Alimentação, saúde, mobilidade, educação, cultura, cuidado familiar e trabalho remoto são exemplos.

Também é interessante separar as respostas por modelo de jornada, cidade e momento profissional, desde que o número de participantes preserve o anonimato.

Perguntas abertas ajudam a identificar necessidades não previstas. No entanto, a empresa não precisa prometer que todas as sugestões serão implementadas.

A pesquisa funciona como uma fonte de informação para a decisão. Orçamento, legislação e viabilidade operacional continuam sendo considerados.

Depois da análise, o RH deve compartilhar os principais aprendizados. Essa devolutiva mostra que a participação teve utilidade.

Revise as obrigações antes de criar escolhas

Nem todos os valores podem ser livremente convertidos em uma verba flexível.

Convenções e acordos coletivos podem exigir benefícios específicos, estabelecer valores e definir regras de concessão. Contratos de trabalho e políticas anteriores também precisam ser analisados.

Vale-transporte, alimentação e outros benefícios seguem regimes próprios. A substituição ou alteração não deve ser feita apenas por decisão operacional.

As áreas jurídica, trabalhista, fiscal e contábil precisam participar do desenho. O objetivo é identificar quais parcelas são obrigatórias, quais podem ser flexíveis e como cada uma deve ser documentada.

Criar categorias sem essa análise pode gerar riscos de natureza salarial, tributária ou trabalhista.

A personalização deve ocorrer dentro de limites claros, e não pela mistura indiscriminada de recursos.

Tenha atenção especial a alimentação e refeição

A Lei nº 14.442 estabelece que o auxílio-alimentação seja utilizado para pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para a compra de gêneros alimentícios.

O Decreto nº 12.712, de 2025, reforçou parâmetros para vale-alimentação e vale-refeição. Em julho de 2026, o Ministério do Trabalho e Emprego esclareceu que as regras se aplicam a todas as empresas que concedem esses benefícios, estejam ou não inscritas no PAT.

O decreto também veda a associação, dentro do benefício de alimentação, de vantagens sem relação direta com saúde e segurança alimentar, como atividades físicas, lazer, assistência médica e cursos.

Isso não impede que uma empresa ofereça outras categorias em uma plataforma multibenefícios. O cuidado está em manter carteiras, valores e finalidades corretamente separados.

O RH deve confirmar com o fornecedor e com a assessoria jurídica como a solução trata cada modalidade.

Escolha as categorias do pacote

Depois de mapear necessidades e obrigações, a empresa pode definir quais carteiras farão parte da política.

Alimentação atende compras de gêneros alimentícios. Refeição é direcionada principalmente ao consumo de refeições prontas durante a jornada.

Mobilidade pode apoiar despesas relacionadas a deslocamentos, conforme a estrutura da política. Home office pode atender itens necessários ao trabalho remoto dentro das regras definidas.

Educação pode abranger cursos, idiomas e materiais. Bem-estar pode incluir estabelecimentos ligados à categoria, de acordo com a rede e a solução contratada.

Vale-presente pode ser utilizado em campanhas de reconhecimento ou datas específicas.

Não é necessário oferecer todas as opções. Um pacote com poucas categorias relevantes costuma ser mais fácil de administrar e compreender.

Defina uma parte fixa e outra flexível

Uma estrutura comum mantém valores fixos para benefícios considerados essenciais e disponibiliza uma parcela para escolhas.

A parte fixa pode atender exigências coletivas, alimentação, refeição ou outras condições determinadas pela empresa.

A parcela flexível permite que o colaborador distribua recursos entre categorias habilitadas, quando a plataforma e as regras permitem essa escolha.

Por exemplo, a organização pode manter alimentação e refeição em carteiras protegidas e oferecer um valor adicional para educação, mobilidade ou bem-estar.

A proporção entre fixo e flexível depende do orçamento e do perfil da equipe. Quanto maior a liberdade, mais importante será a comunicação.

Também é possível utilizar pontos ou faixas, desde que a conversão e as restrições estejam bem explicadas.

Como distribuir os valores?

A empresa pode adotar um valor igual para pessoas em situações equivalentes ou criar critérios objetivos relacionados à função, jornada e localidade.

Diferenciações precisam receber validação jurídica para evitar tratamentos arbitrários ou discriminatórios.

O custo de vida regional também pode ser analisado, especialmente em alimentação e mobilidade. Entretanto, uma política com muitas variações se torna mais difícil de operar.

Outra possibilidade é definir faixas conforme grupos previamente estabelecidos. O RH deve documentar os motivos e garantir consistência.

O cartão de beneficios flexíveis pode centralizar as categorias, mas a plataforma não substitui a política. Regras de elegibilidade e valores continuam sendo responsabilidade da empresa.

Avalie a rede de aceitação

A quantidade de categorias não garante utilidade. Cada carteira precisa contar com estabelecimentos compatíveis nas regiões onde os colaboradores vivem e trabalham.

Para alimentação e refeição, verifique supermercados, restaurantes, padarias, mercados de bairro e serviços de entrega.

Na mobilidade, analise postos, estacionamentos e outros estabelecimentos previstos. Em educação e bem-estar, observe se existem opções presenciais e digitais.

Equipes distribuídas exigem uma cobertura mais ampla. Uma rede forte perto da sede pode não atender profissionais de outras cidades.

O aplicativo deve permitir consulta simples aos estabelecimentos. Informações desatualizadas geram tentativas recusadas e reduzem a confiança.

Compare as funcionalidades de gestão

Uma plataforma multibenefícios deve simplificar a operação do RH, não apenas concentrar cartões.

Recargas, admissões, desligamentos e alterações de valores precisam ser realizadas com segurança. Relatórios ajudam na conciliação e no acompanhamento do orçamento.

Controle de acesso, autenticação e tratamento de dados pessoais também merecem atenção. A empresa deve avaliar como as informações são protegidas e quais perfis podem realizar movimentações.

Para os colaboradores, saldo em tempo real, cartão virtual, bloqueio e canais de atendimento melhoram a experiência.

Também é necessário entender como compras são direcionadas às carteiras e o que acontece quando não há saldo suficiente.

Demonstrações e testes-piloto ajudam a identificar dificuldades antes da implantação geral.

Crie regras simples de elegibilidade

A política deve esclarecer quem recebe o benefício e a partir de qual momento.

Admissões, período de experiência, afastamentos, férias, licenças e desligamentos precisam ter tratamento definido.

Também é importante explicar o que acontece com o saldo não utilizado. Ele permanece disponível, expira ou segue outra regra? A resposta depende da categoria, do contrato e da legislação aplicável.

Se o colaborador puder redistribuir valores, a empresa deve informar quando as escolhas são feitas e por quanto tempo permanecem válidas.

Alterações mensais oferecem flexibilidade, mas aumentam a operação. Janelas trimestrais ou anuais facilitam o planejamento.

O equilíbrio depende da capacidade do RH e da tecnologia utilizada.

Prepare a comunicação antes do lançamento

Um cartão único pode causar confusão quando possui várias carteiras.

O colaborador precisa saber onde cada saldo pode ser utilizado, como consultar a rede e qual opção selecionar no pagamento.

Materiais com exemplos práticos ajudam. Uma compra no supermercado utiliza alimentação, enquanto uma refeição pronta em restaurante utiliza refeição.

Tutoriais sobre aplicativo, cartão virtual e bloqueio também reduzem dúvidas. A empresa deve disponibilizar um canal durante as primeiras semanas.

É importante não apresentar flexibilidade como liberdade irrestrita. Explicar os limites desde o início evita frustração.

Lideranças precisam receber o mesmo conteúdo para não fornecer orientações contraditórias.

Realize um projeto-piloto

Antes de expandir o programa, a empresa pode testar a solução com um grupo representativo.

O piloto deve incluir pessoas de cidades, jornadas e áreas diferentes. Assim, é possível avaliar rede, aplicativo, comunicação e processo de recarga.

O RH pode registrar tentativas recusadas, dúvidas e tempo gasto na gestão. Pesquisas curtas ajudam a medir a facilidade de uso.

Problemas identificados nessa fase devem ser corrigidos antes do lançamento geral.

O piloto também permite verificar se as categorias escolhidas correspondem às prioridades apontadas na pesquisa inicial.

Quais indicadores acompanhar?

Adesão e utilização mostram se o benefício está sendo aproveitado. Saldos pouco utilizados em determinada carteira podem indicar baixa relevância ou rede insuficiente.

Chamados ao atendimento revelam falhas de comunicação e problemas operacionais. Tentativas recusadas ajudam a avaliar a aceitação.

Pesquisas de satisfação medem a percepção da equipe. O RH pode perguntar se o pacote atende melhor às necessidades do que o modelo anterior.

Custo por colaborador, tempo de gestão e erros de recarga também devem ser monitorados.

Os resultados precisam ser avaliados periodicamente. Personalização não é uma decisão única, mas um processo que acompanha mudanças na equipe.

Como montar um pacote que funcione?

Um pacote personalizado começa com escuta, mas precisa ser sustentado por análise jurídica, orçamento e capacidade operacional.

A empresa deve separar benefícios obrigatórios, parcelas fixas e valores que podem ser flexíveis. Alimentação e refeição exigem carteiras e finalidades compatíveis com a legislação.

As categorias precisam refletir necessidades reais. Oferecer muitas opções sem rede suficiente ou comunicação clara não aumenta o valor percebido.

Tecnologia, atendimento e relatórios completam a estrutura. Um piloto reduz riscos antes da expansão.

Quando o programa combina escolhas úteis e regras simples, a flexibilidade beneficia os colaboradores sem retirar o controle da empresa.