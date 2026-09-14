Morre Philemon Rodrigues, ex-deputado federal e pastor, aos 94 anos de idade

A trajetória política e religiosa de Philemon Rodrigues, ex-deputado que deixou um legado importante na Câmara dos Deputados ao longo de sua carreira

O ex-deputado federal Philemon Rodrigues faleceu no último sábado, dia 12 de setembro, aos 94 anos. A informação foi confirmada pelo Portal da Câmara dos Deputados, que destacou a atuação do parlamentar em diferentes estados brasileiros durante sua vida pública.

Além de sua carreira política, Philemon era conhecido por sua dedicação como pastor da Assembleia de Deus e missionário evangélico. Sua trajetória incluiu passagens marcantes pelo exterior e um forte trabalho comunitário, especialmente no estado de Minas Gerais.

A seguir, apresentamos detalhes sobre a vida, os mandatos parlamentares e as contribuições deste importante nome da política brasileira, conforme os dados registrados oficialmente pelo Portal da Câmara dos Deputados.

Mandatos e atuação na Câmara dos Deputados

A vida parlamentar de Philemon Rodrigues foi dividida entre estados distintos. Ele iniciou sua jornada na Câmara como suplente, exercendo o cargo entre 1994 e 1995. Posteriormente, conquistou três mandatos como titular.

Pelo estado de Minas Gerais, cumpriu dois mandatos filiado ao PTB, entre os anos de 1995 e 2002. Já pela Paraíba, representou o estado através do PL, ocupando uma cadeira na Câmara entre 2003 e 2007.

Dentre as funções que desempenhou no Poder Legislativo, destaca-se o ano de 2004, quando assumiu a presidência da Comissão de Viação e Transportes, demonstrando sua capacidade de articulação política.

Vida missionária e serviços públicos

Nascido em 19 de junho de 1932, em Mamanguape, na Paraíba, Philemon Rodrigues teve uma vida dedicada ao serviço. Como missionário, atuou na Bolívia, entre 1964 e 1969, e na Espanha, entre 1970 e 1975.

No Brasil, participou ativamente da construção do Templo Arca, localizado em João Monlevade, Minas Gerais, que se tornou um símbolo da cidade. Sua experiência administrativa foi vasta, passando por cargos na Secretaria de Educação mineira.

Ele atuou como diretor-administrativo, secretário-adjunto e superintendente de Planejamento e Orçamento. Além disso, exerceu a função de diretor administrativo e financeiro no Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec-MG).

Perguntas frequentes sobre o ex-deputado

Qual foi a idade de falecimento de Philemon Rodrigues? Philemon Rodrigues faleceu aos 94 anos de idade, no dia 12 de setembro.

Por quais estados ele foi Deputados federal? Ele exerceu mandatos representando os estados de Minas Gerais e da Paraíba.

Philemon Rodrigues tinha alguma profissão além da política? Sim, ele era pastor da Assembleia de Deus e missionário evangélico, tendo atuado na Bolívia e na Espanha.

Qual cargo de destaque ele ocupou na Câmara em 2004? Ele foi presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

Onde ele nasceu? Philemon Rodrigues nasceu no município de Mamanguape, localizado no estado da Paraíba.