Brasil nos dias de santos juninos: histórico e placares da Seleção

Festa e fé são dois temas que movimentam a cultura do Brasil, sendo dois dos principais símbolos do país. Estas características costumam refletir ainda na união de diferentes hábitos e tradições, como em períodos de Copa do Mundo, quando há vários pontos de festa e diversas crenças se unem em prol do desejo da sexta estrela. Se não bastasse, o Mundial costuma ser realizado no período junino, quando diversas regiões do Brasil realizam festejos em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro. Em levantamento realizado pelo Gato Mestre, a pedido do ge, a junção de fé com futebol deu certo: em 12 partidas disputadas nos dias desses três santos, o Brasil somente perdeu uma vez, enquanto empatou em duas ocasiões e venceu nove.