Granizo atinge São João do Oeste e Defesa Civil de Cascavel já atende oito ocorrências

O forte granizo que atingiu o distrito de São João do Oeste, em Cascavel, na manhã desta segunda-feira (29), provocou danos em residências e mobilizou a Defesa Civil. Até o momento, o órgão recebeu oito solicitações de atendimento e já deslocou equipes para prestar auxílio às famílias afetadas.

De acordo com a Defesa Civil, os servidores seguem em direção à comunidade levando lonas e telhas para atender as casas atingidas pela chuva de granizo e reduzir os prejuízos causados pelo temporal.

O objetivo da ação é garantir assistência emergencial aos moradores, protegendo os imóveis até que os reparos definitivos possam ser realizados.

A Defesa Civil permanece de plantão para atender novas ocorrências relacionadas ao temporal. Em casos de necessidade, a população pode acionar o serviço gratuitamente pelo telefone 199.