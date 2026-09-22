Brasil oficializa Semana Nacional da Empresa Júnior para incentivar o empreendedorismo universitário a partir de 2027

A nova legislação federal busca fortalecer o ecossistema de Empresa juniores, incentivando o desenvolvimento profissional e o empreendedorismo entre jovens estudantes brasileiros.

O Brasil contará, a partir de 2027, com a Semana Nacional da Empresa Júnior. A iniciativa, que será celebrada anualmente em período que inclua o dia 6 de abril, visa disseminar a cultura empreendedora e fortalecer o papel das associações estudantis no mercado de trabalho.

A medida foi oficializada pela Lei 15.510, de 2026, sancionada pela Presidência da República e publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (22). O projeto teve origem no Senado Federal, por meio do PL 4.412/2021, de autoria do Senado Jayme Campos (União-MT), conforme informação divulgada pela Agência Senado.

A criação da data busca dar visibilidade ao impacto das Empresa juniores, que são associações sem fins lucrativos geridas por universitários. Essas organizações permitem que os estudantes realizem projetos reais, ganhando experiência prática e capacitação antes mesmo de concluírem a graduação.

Liderança mundial e o movimento no Brasil

O Brasil mantém a posição de país com o maior número de Empresa juniores do mundo. Estimativas recentes indicam a existência de mais de 1,4 mil unidades em funcionamento no país. Esse ecossistema é articulado pela Brasil Júnior, confederação que reúne aproximadamente 26 mil empresários juniores de diversas áreas do conhecimento.

O relator da matéria no Senado, Izalci Lucas (PL-DF), acompanhou a tramitação do projeto que, após ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, culminou na sanção Presidência. A mobilização busca consolidar a educação empreendedora como um pilar fundamental da formação acadêmica brasileira.

Objetivos da nova semana comemorativa

A lei estabelece uma série de diretrizes para a Semana Nacional da Empresa Júnior. Entre as metas principais estão a promoção de palestras e debates, o apoio às atividades lideradas por estudantes e o estímulo a parcerias entre o setor público e o setor privado.

Por que a data foi escolhida

A escolha do mês de abril está ligada a um marco histórico para o setor. O dia 6 de abril remete à sanção da Lei 13.267, de 2016, que regulamentou a criação e a organização de Empresa juniores em instituições de ensino superior no Brasil.

Segundo o Senado Jayme Campos, essa data simboliza o reconhecimento da educação empreendedora. A nova celebração anual serve para reforçar esse histórico e manter vivo o compromisso do país com a formação profissional qualificada dos universitários.

Perguntas Frequentes

Quando a Semana Nacional da Empresa Júnior será celebrada?

A celebração ocorrerá anualmente, a partir de 2027, no período que incluir o dia 6 de abril.

O que é uma empresa júnior?

É uma associação sem fins lucrativos, gerida por estudantes universitários, que presta serviços e realiza projetos para capacitar os alunos para o mercado de trabalho.

Quantas Empresa juniores existem no Brasil?Segundo estimativas recentes citadas pela Agência Senado, o país possui mais de 1,4 mil unidades, mantendo-se como líder mundial no setor.

Qual o Objetivos da nova lei?A Lei 15.510/2026 visa disseminar a cultura do empreendedorismo jovem, promover eventos, intensificar parcerias e divulgar o impacto positivo do Movimento Empresa Júnior.

Quem foi o autor do projeto de lei?O projeto teve origem no PL 4.412/2021, apresentado pelo Senado Jayme Campos (União-MT).