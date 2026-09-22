Trump ameaça “aniquilar o Irã” e Guterres faz discurso de despedida na Assembleia Geral da ONU

Evento da Assembleia Geral da ONU em Nova York teve discursos e encontros; BBC cita ameaça de Donald Trump, encontros de Andy Burnham e a despedida de António Guterres

O encontro da Assembleia Geral das Nações Unidas está em andamento em Nova York, com delegações de vários países fazendo discursos e realizando reuniões, informou a BBC em 22 de setembro de 2026.

A cobertura citada pela BBC destaca três momentos: o President dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou "aniquilar o Irã"; o novo primeiro‑ministro do Reino Unido, Andy Burnham, que se encontrou com alguns líderes pela primeira vez; e um discurso de despedida do secretário‑geral da ONU, António Guterres.

As informações acima foram reportadas pela BBC na cobertura do evento; a reportagem não detalha, nesse trecho, desdobramentos ou reações adicionais às falas e encontros mencionados.