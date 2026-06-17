Brasil x França na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir e horário

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Depois do confronto com a França, o Brasil ainda terá pela frente Bélgica, na quinta-feira (18), China, no sábado (20), e Alemanha, no domingo (21). A seleção brasileira buscar manter a campanha perfeita na VNL Feminina, com 100% de aproveitamento e 11 pontos conquistados. Na primeira semana da competição, disputada em Brasília, venceu Holanda e República Dominicana por 3 sets a 1, superou a Bulgária por 3 a 0 e bateu a Itália por 3 a 2.
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