Brasil x Paraguai na Copa Sul-Americana de vôlei masculino

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O Brasil fará sua estreia na Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino na próxima quarta-feira (5), diante do Paraguai. A competição será disputada entre os dias 5 e 9 de agosto, em Cochabamba, na Bolívia. O torneio contará com a Seleção Brasileira B, formada por jovens promessas que buscam espaço na equipe principal comandada por Bernardinho.
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A Seleção Brasileira B reúne atletas que despontam como opções para o time principal nos próximos anos. Entre os destaques estão Sabino e Maicon, líderes em pontuação e autores de boas atuações nos amistosos preparatórios.
Outros nomes, como Thiery, Guilherme Voss e o levantador Gabriel Bieler, também vivem bom momento e chegaram a ser convocados para a Seleção principal durante a Liga das Nações (VNL).
Na preparação para a Copa Sul-Americana, o Brasil disputou nove amistosos contra Chile e Coreia do Sul. O retrospecto foi positivo, com oito vitórias e apenas uma derrota.
Confira os jogadores anunciados pela CBV no início de junho:
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