Brasil x Paraguai na Copa Sul-Americana de vôlei masculino









Foto: Divulgação/ @leofidelisz

O Brasil fará sua estreia na Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino na próxima quarta-feira (5), diante do Paraguai. A competição será disputada entre os dias 5 e 9 de agosto, em Cochabamba, na Bolívia. O torneio contará com a Seleção Brasileira B, formada por jovens promessas que buscam espaço na equipe principal comandada por Bernardinho.

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Brasil chega embalado e aposta na nova geração

A Seleção Brasileira B reúne atletas que despontam como opções para o time principal nos próximos anos. Entre os destaques estão Sabino e Maicon, líderes em pontuação e autores de boas atuações nos amistosos preparatórios.

Outros nomes, como Thiery, Guilherme Voss e o levantador Gabriel Bieler, também vivem bom momento e chegaram a ser convocados para a Seleção principal durante a Liga das Nações (VNL).

Na preparação para a Copa Sul-Americana, o Brasil disputou nove amistosos contra Chile e Coreia do Sul. O retrospecto foi positivo, com oito vitórias e apenas uma derrota.

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Confira os jogadores anunciados pela CBV no início de junho:

Levantadores: Gabriel Bieler, Mateus Bender e Matheus Bento

Gabriel Bieler, Mateus Bender e Matheus Bento Opostos: Sabino

Sabino Ponteiros: Maicon, Léo Lukas, Paulo, Robert, Thiago Vaccari e Marcus Coelho

Maicon, Léo Lukas, Paulo, Robert, Thiago Vaccari e Marcus Coelho Centrais: Thiery, Guilherme Voss, Geovane Kuhnen e Yan Patrick

Thiery, Guilherme Voss, Geovane Kuhnen e Yan Patrick Líberos: Matheus Bandini e João Centola

Ficha de Brasil x Paraguai

Campeonato: Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino

Copa Sul-Americana de Vôlei Masculino Data: 5 de agosto

5 de agosto Local: Cochabamba, Bolívia

Cochabamba, Bolívia Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Onde assistir: canal Sudamericano Cocha2026 no YouTube e SporTV2.









