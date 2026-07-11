Brasil x Tailândia na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir e horário

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Pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei, o Brasil fará sua penúltima partida em Osaka, no Japão. Depois de vencer a Polônia, a seleção jogará contra a Tailândia em busca de uma vaga nas quartas de final. Na madrugada de sexta para sábado, às 3h30 (de Brasília), a equipe de José Roberto Guimarães entra em quadra com transmissão do sportv2.
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