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Brasil x Tailândia na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir e horário

Brasil x Tailândia na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir e horário

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Brasil x Tailândia na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir e horário
1 de 1 Brasil vence o Japão na terceira semana da VNL — Foto: Volleyball World

Pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei, o Brasil fará sua penúltima partida em Osaka, no Japão. Depois de vencer a Polônia, a seleção jogará contra a Tailândia em busca de uma vaga nas quartas de final. Na madrugada de sexta para sábado, às 3h30 (de Brasília), a equipe de José Roberto Guimarães entra em quadra com transmissão do sportv2.

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