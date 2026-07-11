A gatinha Pom Pom está desaparecida desde a manhã da última quarta-feira, dia 10 de junho. Ela sumiu nas proximidades da Rua Costa e Silva, esquina com a Rua Pedro de Oliveira, e desde então a família segue em busca de informações sobre seu paradeiro.

Os tutores estão preocupados e pedem a colaboração da comunidade. Quem tiver visto a Pom Pom ou souber de qualquer informação que possa ajudar a encontrá-la, entre em contato com Elisângela pelo telefone (44) 99743-7348.

🐾 Compartilhe esta publicação e ajude a Pom Pom a voltar para casa. Toda informação pode ser importante.

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