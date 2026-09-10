Brasileiros retiram R$ 10,5 bilhões da poupança em agosto diante da alta da taxa Selic

O volume de saques superou o total de depósitos na caderneta de poupança em agosto, refletindo um movimento de busca por investimentos mais rentáveis no mercado financeiro atual.

O saldo da aplicação na caderneta de poupança registrou uma queda significativa em agosto deste ano. De acordo com relatório divulgado nesta quinta-feira (10) pela Empresa Brasil de Comunicação, com base em dados do Banco Central (BC), as saídas superaram as entradas em R$ 10,5 bilhões.

No mês passado, foram aplicados R$ 357,7 bilhões, enquanto os saques somaram R$ 368,2 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança totalizaram R$ 6,5 bilhões, deixando o saldo total da poupança em pouco mais de R$ 1 trilhão.

Este cenário de retiradas líquidas completa o terceiro mês consecutivo de desinvestimento na caderneta. Em 2026, apenas o mês de maio apresentou um saldo positivo com mais depósitos do que retiradas, mantendo uma tendência observada nos últimos anos.

Impacto da taxa Selic no comportamento dos investidores

A manutenção da taxa Selic em patamares elevados é apontada como um dos principais motivos para a migração de recursos da poupança. Atualmente, a taxa básica de juros definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) está em 14% ao ano.

Investidores têm buscado aplicações com melhor desempenho, já que juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a busca por ativos de renda fixa mais rentáveis que a caderneta.

Contexto econômico e inflação

Entre junho de 2025 e março de 2026, a Selic atingiu 15% ao ano, o maior nível em quase duas décadas. Embora tenha ocorrido um corte em março devido à queda da inflação, fatores externos como a guerra no Oriente Médio pressionaram os preços de combustíveis e alimentos, dificultando novas reduções na taxa.

O objetivo do Banco Central com a Selic é garantir que a meta de inflação, fixada em 3% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, seja alcançada através do controle da demanda aquecida na economia Brasileiro.

Resultados acumulados e projeções

No acumulado de 2026 até agosto, a caderneta já soma R$ 57,1 bilhões em retiradas líquidas. O saldo negativo do ano passado, para comparação, chegou a R$ 85,6 bilhões.

A inflação oficial, medida pelo IPCA, apresentou queda pelo quarto mês seguido em julho, fechando em 0,07%. Este resultado fez o indicador acumular 4,44% em 12 meses, retornando para a margem de tolerância. Os dados de agosto serão divulgados pelo IBGE na próxima sexta-feira (11).

Perguntas e Respostas

Qual foi o saldo negativo da poupança em agosto? O saldo negativo foi de R$ 10,5 bilhões, resultado de R$ 368,2 bilhões em saques contra R$ 357,7 bilhões em depósitos.

Por que os brasileiros estão sacando dinheiro da poupança? O principal motivo é a taxa Selic em patamares altos, que torna outros investimentos de renda fixa mais atrativos do que a caderneta de poupança.

Qual é a taxa Selic atual no Brasil? Conforme o Banco Central, a taxa básica de juros está definida em 14% ao ano.

O saldo da poupança tem sido positivo em 2026? Não, o ano de 2026 registrou saldo positivo apenas no mês de maio, acumulando R$ 57,1 bilhões em retiradas até agosto.

O que influencia a manutenção da taxa de juros? A necessidade de controlar a inflação (IPCA) e o impacto de eventos externos, como a guerra no Oriente Médio, que afeta os preços de combustíveis e alimentos.