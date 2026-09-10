Pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado é internado em SP por faringite aguda

Boletim informa que Caiado foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e recebe medicação intravenosa para recuperação

O pré-candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, foi internado na manhã de quinta-feira, 10 de setembro de 2026, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de faringite aguda, segundo CGN da Agência Estado reproduzida pelo CGN.

De acordo com boletim médico assinado pela médica clínica e cardiologista Ludihmila Abrahão Hajjar, Caiado recebe medicação por via intravenosa. O documento, divulgado pela assessoria do candidato, afirma: “O objetivo é acelerar a recuperação para retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha”.

Tratamento informado

Segundo o documento assinado pela médica Ludihmila Abrahão Hajjar, Caiado toma medicação intravenosa. A reportagem não detalha outros procedimentos ou a duração prevista da internação.

Comunicação

As informações sobre a internação e o boletim foram divulgadas pela assessoria do candidato e registradas pela Agência Estado, conforme publicado no CGN.