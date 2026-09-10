Anvisa amplia uso de Trodelvy: novas opções aprovadas para o tratamento de câncer de mama triplo-negativo no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou novas indicações terapêuticas para o medicamento Trodelvy, conhecido pelo princípio ativo sacituzumabe govitecana, voltado ao tratamento de adultos com câncer de mama triplo-negativo.

O câncer de mama triplo-negativo é considerado um subtipo bastante agressivo da doença, apresentando um prognóstico mais desafiador e um número reduzido de alternativas terapêuticas disponíveis para os pacientes atualmente.

Devido à gravidade e à rápida progressão clínica associada a essa condição, a Anvisa destacou a necessidade urgente de tratamentos mais eficazes já nas fases iniciais da terapia para combater a doença.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, as novas indicações foram oficializadas por meio de uma publicação no Diário Oficial da União, ocorrida na última terça-feira, dia 8 de setembro de 2026.

Novas formas de aplicação do sacituzumabe govitecana

A segunda indicação aprovada autoriza o uso do fármaco como monoterapia. Esta opção é voltada para pacientes adultos com o mesmo quadro de câncer de mama triplo-negativo irressecável, localmente avançado ou metastático, que não sejam candidatos ao tratamento com inibidores de PD-1 ou PD-L1.

Como o medicamento atua nas células cancerígenas

O sacituzumabe govitecana funciona como um conjugado anticorpo-fármaco. Sua tecnologia permite que o medicamento se ligue especificamente à proteína Trop-2, encontrada na superfície das células malignas.

Ao realizar essa ligação, o remédio libera a medicação quimioterápica diretamente dentro das células cancerígenas, aumentando a precisão do tratamento e buscando atingir o tumor de forma mais direta.

Entenda o papel da proteína PD-L1

A proteína PD-L1, mencionada nas novas diretrizes da Anvisa, localiza-se na superfície de algumas células cancerígenas. Ela funciona como uma espécie de escudo, impedindo que o sistema imunológico do Pacientes identifique e ataque o tumor.

Ao tratar pacientes cujos tumores expressam essa proteína, as novas combinações aprovadas visam justamente contornar essa barreira, permitindo que o corpo tenha mais chances de combater a progressão da doença de forma eficaz.

Perguntas frequentes sobre o tratamento

O que é o câncer de mama triplo-negativo? É um subtipo agressivo de câncer de mama que apresenta um prognóstico mais difícil e opções terapêuticas limitadas em comparação a outros subtipos.

O que a Anvisa aprovou exatamente? A agência aprovou duas novas indicações para o Trodelvy: uma em combinação com pembrolizumabe para tumores que expressam PD-L1 e outra como monoterapia para quem não pode usar inibidores de PD-1 ou PD-L1.

Como o Trodelvy age no organismo? Ele é um conjugado anticorpo-fármaco que se liga à proteína Trop-2 das células cancerígenas para liberar a quimioterapia diretamente nelas.

O que é a proteína PD-L1? É uma proteína na superfície de células cancerígenas que evita que o sistema imunológico ataque o tumor, sendo um alvo importante para novas terapias.

Onde foi publicada a decisão? A autorização para as novas indicações do medicamento foi publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de setembro de 2026.