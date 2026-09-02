Breno Guimarães assume Diretoria Legislativa do IUB e reforça articulação da Frente Parlamentar

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Cientista político, Breno deixa sociedade na Impetus Public Affairs para assumir área estratégica do Instituto Unidos Brasil e da FPN.
Depois de um amplo processo de busca e prospecção de profissionais no mercado, o Instituto Unidos Brasil (IUB) anuncia a chegada de Breno Guimarães para assumir a Diretoria Legislativa da instituição, posição estratégica para a relação entre o Instituto, o Congresso Nacional e a diretoria executiva da Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios (FPN).
Crédito da imagem: iubacervo
A chegada de Breno representa um reforço importante para uma área considerada central na estratégia institucional do IUB. A missão do novo diretor será fortalecer a conexão entre a agenda técnica construída pelo Instituto e o trabalho político-legislativo desenvolvido pela Frente Parlamentar, aproximando ainda mais o setor produtivo das decisões que impactam diretamente o ambiente de negócios brasileiro.
A escolha de Breno acontece pela busca de um profissional com experiência prática em Brasília, conhecimento técnico sobre o funcionamento dos Poderes e capacidade de transitar entre o setor privado e o ambiente institucional.
Breno chega ao IUB com uma trajetória que chama atenção pela combinação entre formação acadêmica, experiência profissional e atuação internacional.
Cientista político formado pela Universidade de Brasília (UnB), possui atuação especializada no relacionamento com os Poderes Executivo e Legislativo federal. Sua experiência construída dentro do ambiente político de Brasília será agora incorporada à estratégia do Instituto Unidos Brasil e ao trabalho de articulação junto à Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios.
Antes de assumir a nova função, Breno integrava a sociedade da Impetus Public Affairs, empresa de relações governamentais com sede no Rio de Janeiro, onde também coordenava a atuação do escritório em Brasília e liderava o relacionamento institucional da organização com órgãos do governo federal.
A decisão de deixar a sociedade para assumir integralmente o novo desafio demonstra o peso estratégico da posição dentro do IUB.
Sua experiência ultrapassa ainda as fronteiras nacionais. Em 2025, Breno foi delegado oficial do Brasil no Fórum da Juventude da ONU/ECOSOC, realizado em Nova York, representando jovens profissionais da área de relações governamentais e participando de debates relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
O novo diretor também foi reconhecido pelo Anuário Origem Latam 2023 como um dos cinco Jovens Talentos em Relações Governamentais da América Latina. Em 2022, recebeu o Outstanding Performance Award, concedido pela University of La Verne, nos Estados Unidos.
A chegada de Breno ocorre em um momento de expansão da atuação institucional do IUB.
O Instituto Unidos Brasil atua como um espaço de diálogo entre empreendedores, setor produtivo e os Poderes da República, com foco na construção de políticas públicas e no fortalecimento do ambiente de negócios brasileiro. Atualmente, o Instituto oferece suporte à atuação da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios, contribuindo para aproximar o debate técnico das decisões tomadas no Congresso Nacional.
A agenda defendida pela instituição envolve temas como segurança jurídica, simplificação tributária, redução da burocracia, modernização do Estado, inovação, competitividade e geração de empregos. A Frente Parlamentar do Ambiente de Negócios se apresenta como um canal permanente de diálogo entre o Congresso, o setor produtivo e a sociedade.
É justamente nesse ponto que a Diretoria Legislativa ganha protagonismo.
Breno terá como uma de suas principais responsabilidades organizar e fortalecer a relação cotidiana entre a estrutura técnica do Instituto e a diretoria executiva da Frente Parlamentar, garantindo maior integração entre as demandas do setor produtivo, a construção das pautas legislativas e o acompanhamento das discussões que acontecem dentro do Congresso Nacional.
A expectativa é que sua chegada contribua para ampliar a capacidade de articulação do IUB em um momento em que o debate sobre competitividade, ambiente de negócios e modernização do Estado ganha cada vez mais relevância em Brasília.
Com uma carreira construída entre a academia, o setor público, as relações governamentais e o ambiente internacional, Breno Guimarães chega ao Instituto Unidos Brasil como uma das principais apostas da instituição para fortalecer sua presença legislativa e preparar uma nova fase de atuação junto ao Congresso Nacional.