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Um close nessas pizzas!
Deu água na boca aí também? 😍
Então não perde tempo: pede Bravazze Pizza e faça sua terça -feira ter mais sabor ! 🍕🔥
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📲 WhatsApp: (44) 99751-8464
⏰ Horário de Atendimento:
Terça a Domingo
Terça, Quarta, Quinta e Domingo:
18:30 às 23:00
Sexta e Sábado: 18:30 à 00:00
📍Avenida João Pipino, 1129 – Ubiratã-PR
🔥 Bravazze Pizza – O sabor que conquista! 🍕❤️
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