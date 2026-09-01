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Um close nessas pizzas!

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Um close nessas pizzas!
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Terça, Quarta, Quinta e Domingo:
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Sexta e Sábado: 18:30 à 00:00

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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