Um close nessas pizzas!

Deu água na boca aí também? 😍

Então não perde tempo: pede Bravazze Pizza e faça sua terça -feira ter mais sabor ! 🍕🔥

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⏰ Horário de Atendimento:

Terça a Domingo

Terça, Quarta, Quinta e Domingo:

18:30 às 23:00

Sexta e Sábado: 18:30 à 00:00

📍Avenida João Pipino, 1129 – Ubiratã-PR

🔥 Bravazze Pizza – O sabor que conquista! 🍕❤️

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