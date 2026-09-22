Britânico Joshua Foster se declara culpado pela morte do filho após queda de hotel no Chipre

Joshua Foster se declarou culpado de causar a morte do filho, que caiu do quarto andar de um hotel em Chlorakas; nova audiência será em 5 de outubro

Joshua Foster, de Essex, se declarou culpado na terça-feira no tribunal de Paphos de causar a morte por ato imprudente, precipitado ou perigoso do seu filho de dois anos, que caiu do quarto andar do King Evelthon Beach Hotel and Resort, em Chlorakas, em 12 de julho, informou a BBC.

O caso

Segundo informações apresentadas ao tribunal em julho, a criança caiu através de uma janela aberta enquanto o pai a segurava pela cintura e a balançava de um lado para o outro.

Foster havia sido autorizado a voltar ao Reino Unido para o funeral da criança, com a condição de regressar ao Chipre para a audiência de declaração de culpa, realizada na semana passada.

Posição da defesa

O advogado de defesa, Alexandros Alexandrou, afirmou que Foster decidiu se declarar culpado para evitar um julgamento longo e poupar a família de reviver a tragédia em tribunal. Após a audiência, Alexandrou disse à Associated Press que um longo julgamento faria o homem ser “novamente uma vítima desta tragédia”.

Em declaração à BBC, o advogado afirmou: “Foi uma falha momentânea de atenção, sem qualquer intenção de causar dano, que teve as consequências mais devastadoras e inimagináveis. Agora apresentaremos ao tribunal as provas e circunstâncias mitigadoras relevantes para consideração antes da sentença.”

Alexandrou também disse que pedirá ao tribunal que levante as restrições de viagem para que Foster possa retornar ao Reino Unido e ficar com a esposa e a filha até a próxima audiência.

Próximos passos

Uma nova audiência está marcada para 5 de outubro, quando o promotor apresentará os fatos do caso e a defesa fará sua apresentação de mitigação, informou um funcionário do tribunal à BBC. A acusação prevê pena máxima de quatro anos de prisão; o advogado pediu que o tribunal leve em conta decisões anteriores em que réus receberam multas ou sentenças suspensas.

O advogado afirmou que a família tem passado por um luto “inimaginável” e pediu privacidade durante este período, segundo a BBC.