Homem tenta atropelar policiais, foge em alta velocidade e é preso com mais de 150 kg de maconha no Paraná

Ação criminosa termina com apreensão de carga ilícita e suspeito preso após tentativa de atropelar agentes da Polícia Rodoviária Federal no Noroeste do estado

Uma tentativa de atropelamento contra uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) desencadeou uma perseguição de alta periculosidade no Paraná. O caso, ocorrido na região de Umuarama, terminou com a prisão em flagrante de um homem que transportava uma grande quantidade de entorpecentes.

O suspeito, que conduzia um veículo modelo GM/Tracker, recebeu ordem de parada durante uma fiscalização de rotina, mas optou por avançar contra os agentes. A manobra deu início a uma fuga por vários quilômetros, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Após o acompanhamento tático realizado pela viatura da PRF, os agentes conseguiram interceptar o utilitário. Mesmo cercado, o motorista tentou escapar a pé por uma área de vegetação, mas foi contido após reagir com violência e entrar em luta corporal com os policiais.

Fuga e resistência durante a abordagem Polícia

Após ser imobilizado e algemado, o homem, que é natural do Rio Grande do Sul, confessou aos agentes que estava transportando uma carga ilícita. Segundo o relato do suspeito, o destino final dos entorpecentes seria o município de Passo Fundo, no estado gaúcho.

Apreensão de mais de 150 kg de maconha

Durante a vistoria detalhada no interior do veículo, os policiais rodoviários localizaram diversos fardos de maconha escondidos no porta-malas e no banco traseiro. A pesagem oficial realizada pela equipe confirmou a apreensão de mais de 150 quilos da droga.

Encaminhamento para a Delegacia da Polícia Civil

Após a contenção do suspeito e a localização do material ilícito, toda a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Umuarama. No local, foram realizados os procedimentos legais para a lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e resistência à prisão.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde ocorreu a tentativa de atropelamento contra a PRF? O incidente aconteceu na região de Umuarama, no Noroeste do Paraná.

Qual era a carga apreendida no veículo? Os policiais encontraram mais de 150 kg de maconha no porta-malas e no banco traseiro do GM/Tracker.

O suspeito ofereceu resistência à prisão? Sim, ele tentou fugir a pé para uma área de vegetação e entrou em luta corporal contra os agentes antes de ser algemado.

Qual seria o destino da droga? Segundo o próprio suspeito, a carga de entorpecentes tinha como destino final a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu com o homem após a prisão? Ele foi levado à Delegacia da Polícia Civil de Umuarama para a lavratura do flagrante e demais procedimentos judiciais.