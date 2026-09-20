Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Brownie ‘pé vermelho paranaense’ de representante da RPC Londrina é finalista do Concurso de Receitas 2026

  • Tempo de Leitura2 minutos

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

Receitas de Elen Carla Ceolin, representante da RPC Londrina, une café e pinhão; veja ingredientes, modo de preparo e o número do certificado.

O brownie chamado “pé vermelho paranaense”, preparado por Elen Carla Ceolin em representação da RPC Londrina, é uma das oito receitas finalistas do Concurso de Receitas 2026 do programa Caminhos do Campo. A autora diz que a escolha dos ingredientes foi inspirada no café, cultivo tradicional da região de Londrina, e no pinhão, semente da araucária, árvore-símbolo do Paraná; o nome também presta homenagem ao norte do estado.

Ingredientes

Crocante:

  • 120 g de pinhão;
  • 90 g de açúcar refinado;
  • 20 g de manteiga;
  • 10 g de nibs de cacau;
  • 1 pitada de flor de sal.

Massa:

  • 200 g de chocolate 70%;
  • 180 g de manteiga;
  • 220 g de açúcar mascavo;
  • 60 g de açúcar refinado;
  • 30 ml de café expresso;
  • 10 g de café solúvel;
  • 5 g extrato de baunilha;
  • 110 g de farinha de trigo;
  • 1 pitada de sal;lcalino;
  • 1 pitada de sal
  • 130 g de pinhão cozido e cortado.

Ganache:

  • 150 g de chocolate 50%;
  • 80 g de creme de leite;
  • 10 g de manteiga;
  • 5 g de café solúvel.

Modo de preparo

Comece pelo crocante: aqueça o açúcar refinado em frigideira ou panela até derreter, mexendo para não queimar, até obter ponto semelhante a caramelo de pudim. Acrescente os pinhões picados e a manteiga, mexa e transfira para superfície para esfriar e endurecer (tapete de silicone, mármore ou papel manteiga). Para acelerar, leve à geladeira.

Para a massa, derreta o chocolate 70% no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, mexendo entre eles; faça o mesmo com a manteiga. Misture chocolate e manteiga derretidos e reserve. Em outro recipiente, misture o açúcar mascavo, o açúcar refinado e os três ovos até incorporar. Dissolva o café solúvel no café expresso e junte à Misture, acrescente o extrato de baunilha e a Misture de chocolate com manteiga; mexa até homogeneizar.

Adicione aos poucos os ingredientes secos: farinha de trigo, cacau e uma pitada de sal (a Receitas também indica a possibilidade de acrescentar flor de sal). Retire o crocante da geladeira, quebre em pedaços e acrescente os nibs de cacau. Reserve metade do crocante para a massa e metade para finalizar o brownie. Misture os pinhões picados e metade do crocante à massa.

Enquanto o brownie assa, prepare o ganache: derreta o chocolate no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, aqueça rapidamente o creme de leite e misture ao chocolate derretido. Acrescente o café solúvel e, por fim, a manteiga derretida, mexendo até obter ganache homogêneo. Retire o brownie do forno e sirva com o ganache, finalizando com o crocante reservado.

O Concurso de Receitas 2026 do Caminhos do Campo possui Certificado de Autorização SPA/ME N. ° 03.050866/2026.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 39807

Posts relacionados