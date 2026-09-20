Brownie ‘pé vermelho paranaense’ de representante da RPC Londrina é finalista do Concurso de Receitas 2026

Receitas de Elen Carla Ceolin, representante da RPC Londrina, une café e pinhão; veja ingredientes, modo de preparo e o número do certificado.

O brownie chamado “pé vermelho paranaense”, preparado por Elen Carla Ceolin em representação da RPC Londrina, é uma das oito receitas finalistas do Concurso de Receitas 2026 do programa Caminhos do Campo. A autora diz que a escolha dos ingredientes foi inspirada no café, cultivo tradicional da região de Londrina, e no pinhão, semente da araucária, árvore-símbolo do Paraná; o nome também presta homenagem ao norte do estado.

Ingredientes

Crocante:

120 g de pinhão;

90 g de açúcar refinado;

20 g de manteiga;

10 g de nibs de cacau;

1 pitada de flor de sal.

Massa:

200 g de chocolate 70%;

180 g de manteiga;

220 g de açúcar mascavo;

60 g de açúcar refinado;

30 ml de café expresso;

10 g de café solúvel;

5 g extrato de baunilha;

110 g de farinha de trigo;

1 pitada de sal;lcalino;

1 pitada de sal

130 g de pinhão cozido e cortado.

Ganache:

150 g de chocolate 50%;

80 g de creme de leite;

10 g de manteiga;

5 g de café solúvel.

Modo de preparo

Comece pelo crocante: aqueça o açúcar refinado em frigideira ou panela até derreter, mexendo para não queimar, até obter ponto semelhante a caramelo de pudim. Acrescente os pinhões picados e a manteiga, mexa e transfira para superfície para esfriar e endurecer (tapete de silicone, mármore ou papel manteiga). Para acelerar, leve à geladeira.

Para a massa, derreta o chocolate 70% no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, mexendo entre eles; faça o mesmo com a manteiga. Misture chocolate e manteiga derretidos e reserve. Em outro recipiente, misture o açúcar mascavo, o açúcar refinado e os três ovos até incorporar. Dissolva o café solúvel no café expresso e junte à Misture, acrescente o extrato de baunilha e a Misture de chocolate com manteiga; mexa até homogeneizar.

Adicione aos poucos os ingredientes secos: farinha de trigo, cacau e uma pitada de sal (a Receitas também indica a possibilidade de acrescentar flor de sal). Retire o crocante da geladeira, quebre em pedaços e acrescente os nibs de cacau. Reserve metade do crocante para a massa e metade para finalizar o brownie. Misture os pinhões picados e metade do crocante à massa.

Enquanto o brownie assa, prepare o ganache: derreta o chocolate no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, aqueça rapidamente o creme de leite e misture ao chocolate derretido. Acrescente o café solúvel e, por fim, a manteiga derretida, mexendo até obter ganache homogêneo. Retire o brownie do forno e sirva com o ganache, finalizando com o crocante reservado.

O Concurso de Receitas 2026 do Caminhos do Campo possui Certificado de Autorização SPA/ME N. ° 03.050866/2026.