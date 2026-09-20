Leilão de carros em Curitiba oferece 30 veículos apreendidos com lances a partir de R$ 800

Oportunidade em Curitiba permite a compra de veículos apreendidos em leilão online com lances iniciais que partem de valores bastante acessíveis aos interessados.

Um novo leilão de carros, promovido pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), está movimentando o cenário automotivo em Curitiba. O certame disponibiliza um total de 30 veículos que foram apreendidos durante operações de fiscalização de trânsito na capital paranaense.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o evento conta com opções variadas, incluindo um Volkswagen Gol com lance inicial de R$ 800 e um Toyota Corolla com valor de partida em R$ 5 mil. Os interessados podem conferir todos os detalhes diretamente na plataforma online da VIP Leilões.

Estrutura e horários das disputas

O processo de arremate será realizado totalmente pela internet, seguindo o critério de maior lance por lote. Para organizar a dinâmica, a prefeitura dividiu os 30 lotes em horários específicos ao longo do dia de disputa, garantindo que os participantes possam se planejar para os veículos de seu interesse.

As disputas ocorrerão da seguinte forma: das 9h às 11h serão ofertados os lotes de 01 a 19, compostos por veículos em condição de circulação. Das 11h às 13h, o leilão foca nos lotes 20 a 22, destinados a sucatas aproveitáveis. Por fim, das 13h às 17h, serão leiloados os lotes 23 a 30, classificados como sucatas com motor inservível.

Regras para visitação e participação

Para quem deseja avaliar o estado dos bens antes de dar o lance, a visitação presencial está agendada para os dias 21 e 22 de setembro. O pátio da VIP Leilões, situado na Rua Amadeu Assad Yassin, 380, no bairro Bacacheri, receberá os visitantes, sendo obrigatório o agendamento prévio pelo telefone (11) 3777-8088.

Vale destacar que a visitação é restrita à observação visual, não sendo permitido o manuseio dos veículos. O certame é aberto tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, porém, a compra de lotes classificados como sucata é exclusiva para empresas de desmontagem devidamente registradas no Detran.

Origem dos veículos no leilão

O leilão é o desfecho administrativo para veículos que foram retirados de circulação e não foram reclamados por seus proprietários no prazo de 60 dias. Este procedimento está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e visa esvaziar os pátios da Superintendência de Trânsito de Curitiba.

Perguntas frequentes:

1. Como posso participar do leilão?

O leilão é realizado online através do site da VIP Leilões, onde é possível dar lances após o cadastro.

2. Quais são os valores iniciais dos veículos?

Os lances variam conforme o lote, começando em R$ 800 para modelos como o Volkswagen Gol e R$ 5 mil para o Toyota Corolla.

3. É possível ver os carros pessoalmente?

Sim, a visitação ocorre nos dias 21 e 22 de setembro mediante agendamento telefônico pelo número (11) 3777-8088.

4. Quem pode comprar sucatas no leilão?

A aquisição de sucatas é restrita apenas a empresas especializadas em desmontagem que possuam registro ativo no Detran.

5. Por que esses carros estão sendo leiloados?

Eles são veículos apreendidos em fiscalizações que não foram retirados pelos donos no pátio da Superintendência de Trânsito no prazo legal de 60 dias.