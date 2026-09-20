Mymba Kuéra: o resgate de quase 39 mil animais durante a construção de Itaipu

Operação Paraguai liderada por Darío Pérez Chena retirou milhares de macacos, cobras, tatus e aves entre outubro de 1982 e janeiro de 1983

Durante o enchimento do reservatório de Itaipu, entre 13 de outubro de 1982 e 10 de janeiro de 1983, uma operação conhecida como Mymba Kuéra resgatou quase 39 mil animais na área que seria inundada pela usina binacional, segundo G1.

O projeto Paraguai foi coordenado pelo engenheiro agrônomo Darío Pérez Chena, então com 43 anos, e envolveu equipes especializadas que atuaram em uma corrida contra o tempo para recolher espécies da Mata Atlântica do Alto Paraná antes da elevação das águas.

Como foi a operação

Os preparativos incluíram um inventário detalhado da fauna da região, realizado por botânicos, zoólogos e engenheiros florestais, que registravam avistamentos e sinais como pegadas e fezes. A ação de resgate contou com uma equipe de 189 socorristas e uma força de apoio de cerca de 150 pessoas — médicos, enfermeiros, pilotos de helicóptero, mecânicos e bombeiros — alojados nos complexos habitacionais das obras, conforme o G1.

A operação começou quando as comportas do canal de desvio foram fechadas, em 13 de outubro de 1982. Os socorristas usavam lanchas e rádios antigos para se comunicar; muitos comandos eram em guarani. O trabalho foi mantido até 10 de janeiro de 1983.

Números e espécies resgatadas

No lado Paraguai, foram salvos 27.150 animais; 45% desse total eram cobras, e metade dessas serpentes era venenosa, informa a reportagem. No lado brasileiro, foram recolhidos cerca de 11 mil animais. "Somando tudo, são quase 39 mil animais, um recorde para a América do Sul até hoje", disse Pérez Chena ao G1, lembrando dados apurados durante a operação.

Entre as espécies resgatadas estavam macacos, tatus, cobras, tarântulas e aves. A equipe priorizou animais que não sabiam nadar — “Salvamos apenas os animais que não sabiam nadar”, disse o engenheiro à BBC, citado na reportagem.

Logística e destinos

Muitos animais foram realocados para áreas protegidas dentro do mesmo ecossistema: mais de 100 mil hectares foram usados como destino para parte do material vivo. Centenas de víboras foram encaminhadas ao Instituto Butantan, em São Paulo, e alguns tatus do Alto Paraná foram enviados ao Japão para estudos, segundo o G1.

Pérez Chena relatou que houve pequenas mordidas de macacos, mas Nenhuma acidente grave entre os 189 socorristas.

Contexto e legado

A construção de Itaipu durou nove anos e mobilizou cerca de 40 mil trabalhadores para erguer a barragem de mais de 7 km que criou um reservatório de aproximadamente 1.350 km². Na época, Itaipu foi a maior hidrelétrica do mundo. segundo G1, a operação Mymba Kuéra definiu bases para programas de proteção da biodiversidade na região e recebeu reconhecimento internacional.

Hoje com 87 anos e vivendo em Assunção, Pérez Chena disse que a iniciativa foi motivo de orgulho: “Para nós, foi um orgulho termos trabalhado na recuperação dos animais antes que eles se perdessem”, afirmou à BBC, trecho reproduzido pela matéria do G1. Ele também admitiu que, apesar do amplo resgate, muitos animais — sobretudo insetos e espécies subterrâneas — provavelmente não puderam ser salvos.

Fontes: reportagem do G1 baseada em entrevista de Darío Pérez Chena ao programa Witness History, do Serviço Mundial da BBC, citada pelo G1.