Busca por bairros tranquilos muda decisões de compra em Curitiba; Juvevê ganha destaque

Compradores de alto padrão priorizam autonomia urbana, infraestrutura local e qualidade de vida; Juvevê registra alta de 6,9% no preço do m² em 12 meses, segundo FipeZAP.

Compradores de alto padrão em Curitiba estão mudando a forma de escolher onde morar: a preferência agora recai sobre bairros que oferecem tranquilidade e autonomia urbana, sem abrir mão de acesso a comércio, serviços e áreas verdes, segundo reportagem do G1 publicada em 2 de setembro de 2026.

Essa alteração de prioridades tem levado incorporadoras e o mercado a olhar com atenção para bairros que funcionam como unidades urbanas completas — entre eles, o Juvevê, no norte da cidade.

O que atrai no Juvevê

O levantamento trazido pela reportagem destaca características que explicam a crescente procura pelo bairro:

Arborização consolidada e proximidade de parques, com benefícios para qualidade do ar, ruído e temperatura;

Comércio local vibrante, incluindo gastronomia, lojas especializadas e feiras;

Infraestrutura de serviços – escolas, clínicas, farmácias e bancos – que atende rotinas sem necessidade de deslocamentos longos;

Mobilidade interna fluida, com ruas bem dimensionadas, circulação clara e ciclovias;

Conexão com outras regiões da cidade por vias rápidas e canaletas, permitindo acesso ao Centro, Cabral, Mercês e Centro Cívico.

Impacto no comportamento de compra e no mercado

A reportagem cita observações de profissionais do setor sobre o novo comportamento do comprador. “Escolher um bairro é uma decisão que vai impactar no dia a dia de quem vai morar ali. A localização do empreendimento é importante, claro, mas o contexto urbano é determinante. Um apartamento excelente em um bairro que não funciona para rotina da pessoa raramente oferece satisfação genuína. Por isso, vemos compradores cada vez mais dedicados a compreender os bairros para realizar sua escolha: infraestrutura, qualidade de vida, convivência e conveniência na região.”

A declaração é de Alessandro Durigan, coordenador comercial da Dreamis Incorporadora, conforme reproduzido pela reportagem.

Dados do FipeZAP citados no texto mostram valorização: o Juvevê registrou variação de 6,9% no preço do metro quadrado nos últimos 12 meses, segundo a matéria.

A tendência também atrai novos empreendimentos ao bairro: a reportagem menciona o lançamento do Tauá, em dezembro de 2025, pela Dreamis Incorporadora, como exemplo de produto pensado para o bem‑estar integral e posicionado em Juvevê.

Autonomia como elemento de valor

Segundo a reportagem, a noção de autonomia urbana — bairros que funcionam bem por fundamentos próprios, e não apenas por proximidade ao centro — passou a ser vista como um fator que confere resiliência à valorização imobiliária. A tranquilidade cotidiana, a oferta local de serviços e a convivência são apontadas como elementos que sustentam demanda consistente.

O artigo do G1 é a única fonte das informações desta reportagem do Ubiratã Online; todos os dados e declarações aqui são os divulgados nessa matéria.