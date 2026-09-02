Linha ‘Mais Mobilidade’ ajuda cooperado de Laranjeiras do Sul a ampliar atuação na estrada

Financiamento com recursos do BNDES repassados pela Cresol viabilizou a compra de um segundo caminhão; operação foi concluída em cerca de uma semana.

Evandro Cesar de Mattos, cooperado da Cresol Vale das Águas PR/MG em Laranjeiras do Sul (PR), ampliou a atuação no transporte de grãos após obter financiamento pela linha “Mais Mobilidade”, com recursos do BNDES repassados pela cooperativa. A operação permitiu a compra de um segundo caminhão para a sociedade que ele formou com um colega de confiança.

Trajetos, rotina e riscos

Desde 2015, Evandro trabalha no transporte rodoviário de cargas, especialmente grãos com destino ao porto de Paranaguá (PR) e a unidades na região de Ponta Grossa (PR). Algumas viagens para cidades do Mato Grosso, como Sorriso e Sinop, podem chegar a quase 30 horas de deslocamento; roteiros a Paranaguá costumam levar em média nove horas, conforme relato do motorista.

Ele descreve a rotina como exigente: apesar da liberdade para gerir o tempo, há responsabilidades de entrega e necessidade de cumprir períodos de descanso previstos em lei. Evandro também alertou para as condições da malha rodoviária e a necessidade de maior atenção ao setor: “As estradas hoje, eu saio e não sei se volto. É muito risco”, afirmou.

Como foi o financiamento

Evandro conheceu a linha “Mais Mobilidade” por meio de um vídeo na internet e procurou a gerente da agência da Cresol em Laranjeiras do Sul. Geisa Luft, gerente de Negócios responsável pela carteira Pessoa Física na agência, explicou que a linha é um recurso do BNDES que a cooperativa repassa e destacou a experiência da Cresol como repassadora de crédito BNDES.

Segundo Geisa, a formalidade do recurso oficial exige maior atenção aos procedimentos, mas a estrutura da cooperativa garantiu agilidade. A operação de Evandro foi concluída em aproximadamente uma semana, embora o primeiro veículo escolhido não tenha sido financiável pelo BNDES e tenha exigido substituição do bem. “Foi muito rápido”, disse Evandro sobre o processo.

Próximos passos e proteção do patrimônio

Com a sociedade em formação, Evandro informou que pretende formalizar a atividade, abrir um CNPJ e organizar a operação junto à ANTT. Ele também aguarda a conclusão da formalização para contratar o seguro do novo caminhão; já possui um orçamento para a apólice.

Geisa ressaltou a importância do seguro para reduzir impactos financeiros diante dos riscos da atividade e orientou avaliar o perfil da operação, o principal condutor, as características do veículo e as coberturas necessárias, incluindo proteção para terceiros.

Com 31 anos de atuação, a Cresol declara ter mais de 1,2 milhão de cooperados e 1.060 agências de relacionamento no Brasil, oferecendo soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais, segundo a cooperativa.