Cachorro é encontrado amordaçado dentro de caixa no lixo em Guarapuava

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Um cachorro foi encontrado dentro de um cesto de lixo, preso em uma caixa de papelão, em Guarapuava, na região central do Paraná. A situação ocorreu no dia 31 de agosto e o vídeo que registra a cena foi divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (7).
O vídeo foi filmado por um morador do Bairro Primavera e enviado a um grupo de protetores de animais, que compartilhou as imagens. Segundo a protetora Solange Djunbanski, o animal estava amordaçado e com as patinhas presas.
“Não bastasse o abandono, a crueldade foi ainda maior: ele estava amordaçado, impedido de pedir socorro, e com as patinhas presas. Isso dói. Dói tanto que chega a corroer a alma. Esse animal passou a noite inteira no frio, congelando, sem poder se mexer e sem sequer conseguir clamar por ajuda. Somente no dia seguinte, o proprietário do imóvel percebeu o animal dentro do lixo [e o libertou]”, escreveu Solange.
De acordo com a protetora, as câmeras de segurança da casa registraram o momento do abandono. O proprietário do imóvel libertou o animal no dia seguinte; ainda segundo Solange, o cachorro estava muito assustado e, ao tentar fugir, acabou mordendo a mão de quem o resgatou e conseguiu escapar.
O g1 informou que questionou a Polícia Civil sobre investigação do caso e aguarda resposta.
Denúncias sobre este ou outros casos podem ser feitas de forma anônima pelos telefones:
Se o crime estiver em andamento ou houver alguém em perigo, acione a Polícia Militar pelo telefone 190.