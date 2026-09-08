Cachorro é encontrado amordaçado dentro de caixa no lixo em Guarapuava

Caso ocorreu em 31 de agosto em Guarapuava; vídeo gravado por morador do Bairro Primavera foi divulgado por protetores e Polícia Civil foi questionada.

Um cachorro foi encontrado dentro de um cesto de lixo, preso em uma caixa de papelão, em Guarapuava, na região central do Paraná. A situação ocorreu no dia 31 de agosto e o vídeo que registra a cena foi divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (7).

O vídeo foi filmado por um morador do Bairro Primavera e enviado a um grupo de protetores de animais, que compartilhou as imagens. Segundo a protetora Solange Djunbanski, o animal estava amordaçado e com as patinhas presas.

“Não bastasse o abandono, a crueldade foi ainda maior: ele estava amordaçado, impedido de pedir socorro, e com as patinhas presas. Isso dói. Dói tanto que chega a corroer a alma. Esse animal passou a noite inteira no frio, congelando, sem poder se mexer e sem sequer conseguir clamar por ajuda. Somente no dia seguinte, o proprietário do imóvel percebeu o animal dentro do lixo [e o libertou]”, escreveu Solange.

Apuração e resgate

De acordo com a protetora, as câmeras de segurança da casa registraram o momento do abandono. O proprietário do imóvel libertou o animal no dia seguinte; ainda segundo Solange, o cachorro estava muito assustado e, ao tentar fugir, acabou mordendo a mão de quem o resgatou e conseguiu escapar.

O g1 informou que questionou a Polícia Civil sobre investigação do caso e aguarda resposta.

Como Denúncias

Denúncias sobre este ou outros casos podem ser feitas de forma anônima pelos telefones:

197 — Polícia Civil

181 — Disque-Denúncia

Se o crime estiver em andamento ou houver alguém em perigo, acione a Polícia Militar pelo telefone 190.