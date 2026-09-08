Operação Independência em Cascavel registra três acidentes e nenhuma morte

Operação Independência Cascavel: PRF fiscalizou mais de 1.500 veículos entre 4 e 7 de setembro; 1.135 flagrantes por excesso de velocidade e quatro positivos no bafômetro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Independência 2026 na manhã de terça-feira (8). Segundo a PRF, as ações realizadas entre a meia-noite de sexta-feira (4) e a meia-noite de segunda-feira (7) nas rodovias federais da região de Cascavel registraram três acidentes e três pessoas feridas, sem mortes.

A operação concentrou fiscalizações nos pontos considerados mais críticos durante o feriado prolongado, com o objetivo de reforçar a segurança viária nas BR-163, BR-277, BR-369 e BR-467, conforme informado pela PRF e publicado pela CGN.

Flagrantes e números da fiscalização

Ao todo, foram fiscalizados mais de 1.500 veículos e mais de 1.600 pessoas nas rodovias da região, segundo a PRF. Entre os condutores abordados, 650 realizaram o teste do bafômetro e quatro motoristas tiveram resultado positivo para presença de álcool.

A infração mais registrada foi o excesso de velocidade, com 1.135 flagrantes. Em seguida vieram as ultrapassagens proibidas (94 registros) e a falta do uso do cinto de segurança, constatada em 34 pessoas. A fiscalização também detectou 10 crianças sendo transportadas sem o dispositivo de retenção adequado (cadeirinha).

Métodos de fiscalização

A PRF informou que intensificou a fiscalização nos trechos mais críticos e utilizou drones para identificar infrações. Agentes também utilizaram bafômetros e radares portáteis, além de checar o uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças.

Avaliação oficial

De acordo com a PRF, o resultado da operação foi considerado positivo. A corporação também apontou que o comportamento dos motoristas contribuiu para o balanço, diante do intenso movimento nas rodovias durante o feriado.