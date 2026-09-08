Pai e filho mortos a tiros em frente a posto no Sudoeste do Paraná; polícia diz que jogaram sinuca com suspeito

Valdelino de Carvalho Goiz, 63, e Alessandro Cristian Cappelletti, 37, foram baleados na noite de sábado (5); suspeito, amigo das vítimas, fugiu e não foi localizado

Na noite de sábado (5), Valdelino de Carvalho Goiz, 63, e o filho Alessandro Cristian Cappelletti, 37, foram mortos a tiros em frente a um posto de combustíveis em Cruzeiro do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná, segundo a polícia.

Horas antes do crime, de acordo com a delegada Amanda Kutzner, as vítimas e o suspeito estiveram juntos em um estabelecimento, onde jogaram sinuca e beberam cerveja com familiares e amigos; não havia desentendimentos anteriores identificados entre eles.

Detalhes do crime

A Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram os disparos. Testemunhas relataram que um carro estacionou próximo às vítimas e que foram feitos os primeiros tiros. Após os primeiros disparos, uma das vítimas saiu correndo do carro; o atirador teria ido atrás e efetuado novos disparos.

Segundo testemunhas, o suspeito fugiu em um carro branco. A identidade do atirador não foi divulgada.

Investigação

A delegada Amanda Kutzner afirmou: “O que foi apurado até o momento é que as partes mantinham relação de amizade. Não havia desentendimento anterior que pudesse ter evoluído para este resultado”.

A polícia segue em buscas para localizar o suspeito e identificar a motivação exata do crime.