Caiu na malha fina? Confira quando o Pix da restituição do Imposto de Renda 2026 será pago pela Receita Federal

A Receita Federal libera nesta quarta-feira, dia 30, o pagamento do lote residual da restituição do Imposto de Renda 2026 para milhares de brasileiros.

Os contribuintes que haviam caído na malha fina e conseguiram regularizar as pendências com o fisco finalmente terão o dinheiro liberado. Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, o montante total destinado a este lote supera a marca de R$ 1,26 bilhão.

Ao todo, mais de 412 mil pessoas foram contempladas nesta etapa. Para saber se você está entre os beneficiados, é fundamental acessar os canais oficiais do governo, como o site da Receita Federal ou o aplicativo Meu Imposto de Renda.

Quem tem prioridade no recebimento da restituição

O lote residual prioriza grupos específicos definidos por lei. Entre os beneficiários estão idosos com 80 anos ou mais, pessoas com idade entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência ou doenças graves e aqueles cuja maior fonte de renda é o magistério.

Além disso, quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição via Pix também figura na lista de prioridades. Segundo os dados da Receita, este grupo soma 281.609 contemplados, enquanto outros 34.565 contribuintes sem prioridade também receberão o valor.

Como funciona a malha fina e a regularização

A malha fina ocorre quando o sistema da Receita Federal identifica divergências entre os dados enviados pelo contribuinte e as informações recebidas de Outros fontes. Enquanto a pendência não é resolvida, o valor da restituição fica retido.

Após o contribuinte corrigir os erros ou enviar as informações faltantes, a declaração é reprocessada. Uma vez regularizada, o sistema inclui o cidadão automaticamente nos próximos lotes de pagamento, conforme a ordem de prioridades estabelecida pelo órgão.

Como conferir o status do seu pagamento

Para verificar se o dinheiro será depositado nesta quarta-feira, o contribuinte deve acessar a área Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou utilizar o portal e-CAC. O valor será creditado diretamente na conta informada no momento da declaração.

Caso o contribuinte tenha escolhido o Pix como forma de recebimento, o depósito será feito nessa modalidade, desde que o CPF tenha sido utilizado como chave. Se você não aparecer nesta consulta, não significa que perdeu o direito, pois o fisco realiza pagamentos em diversos lotes ao longo do ano.

FAQ: Dúvidas frequentes sobre a restituição

1. Como saber se fui incluído neste lote residual?

A consulta deve ser feita pelo site oficial da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, onde é possível verificar a situação detalhada da declaração.

2. O que fazer se não constar no lote?

Continue acompanhando a situação da sua declaração no portal e-CAC. Pode haver pendências ainda não resolvidas ou você poderá ser contemplado em lotes futuros.

3. O pagamento via Pix é mais rápido?

Sim, contribuintes que optaram pela restituição via Pix e utilizaram o CPF como chave possuem prioridade na fila de recebimento, conforme as normas da Receita Federal.

4. Por que minha declaração caiu na malha fina?

Geralmente ocorre por divergências de informações, como omissão de rendimentos ou erros nos valores declarados de despesas médicas e deduções.

5. Onde o dinheiro será depositado?

O valor é depositado na conta bancária que você informou na sua declaração de Imposto de Renda, respeitando a modalidade de recebimento escolhida.