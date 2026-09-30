O monitoramento de tsunamis meteorológicos enfrenta obstáculos significativos no Brasil devido à falta de dados Histórico e equipamentos de medição adequados.

O tsunami meteorológico, fenômeno que atingiu a costa sul de Santa Catarina em 21 de setembro, trouxe à tona a dificuldade científica em rastrear eventos dessa natureza.

Apesar da colaboração popular, ainda não há clareza sobre a frequência com que esses eventos ocorrem no litoral do país. A ausência de séries históricas consolidadas e a limitação de equipamentos instalados impedem que pesquisadores identifiquem tendências ou possíveis mudanças climáticas que influenciem o fenômeno, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Desafios na coleta de dados e séries históricas

Segundo o professor Mauro Michelena, da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), a ocupação recente da faixa costeira no Sul do Brasil coincide com a falta de registros antigos.

Para validar modelos científicos, pesquisadores necessitam de registros que abranjam várias décadas, chegando em alguns casos a mais de cem anos. No litoral catarinense, o uso de marégrafos para o acompanhamento sistemático possui apenas cerca de uma década, o que limita severamente a capacidade de análise de longo prazo sobre o comportamento do nível do mar.

Infraestrutura e limitações dos sensores

Atualmente, a rede de sensores em Santa Catarina é composta majoritariamente por equipamentos da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri). Contudo, a configuração desses dispositivos, que realizam registros de hora em hora, é insuficiente para captar fenômenos rápidos que se dissipam em poucos minutos.

Michelena explica que a rede precisa de expansão e ajustes técnicos para permitir o desenvolvimento de sistemas de alerta eficazes. Enquanto o país já possui mecanismos para prever deslizamentos e chuvas intensas, o monitoramento de ondas longas causadas por sistemas atmosféricos ainda depende de um volume maior de dados para se tornar previsível.

O papel do conhecimento tradicional

Além da tecnologia, o saber dos pescadores locais é valorizado como uma fonte de informação relevante. Entretanto, esse conhecimento tradicional tem enfrentado dificuldades de adaptação, uma vez que as mudanças nas condições oceânicas e atmosféricas alteram o comportamento do mar, fazendo com que profissionais recorram cada vez mais a serviços meteorológicos.

O litoral sul catarinense, por estar exposto a ondas de maior energia vindas do Atlântico e à proximidade de sistemas atmosféricos, apresenta características singulares. Contudo, sem o aumento no número de sensores e uma análise Histórico robusta, a relação direta entre essas condições e a ocorrência frequente de tsunamis meteorológicos permanece um desafio para a ciência brasileira.

FAQ: Perguntas e respostas sobre tsunamis meteorológicos

1. O que é um tsunami meteorológico?

É um fenômeno rápido causado pela interação entre sistemas atmosféricos, como frentes frias, e condições específicas do oceano e da costa, provocando alterações no nível do mar.

2.

3. As imagens de moradores são úteis para os cientistas?

Sim, os registros feitos por pessoas próximas aos locais ajudam a identificar o momento exato do fenômeno e a complementar os dados coletados pela rede profissional.

4. Os sensores atuais são eficientes?

Eles possuem limitações, pois muitos estão configurados para registrar dados de hora em hora, enquanto o fenômeno pode ocorrer e se dissipar em poucos minutos.

5. O litoral catarinense é mais suscetível?

A região possui características específicas, como a exposição a ondas de alta energia e a formação de sistemas atmosféricos próximos à costa, o que favorece condições intensas no mar.