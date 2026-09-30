Confira como foi a intensa terça-feira dos presidenciáveis com caminhadas, entrevistas e propostas para o Brasil

Os candidatos à presidência da República cumpriram agendas estratégicas nesta terça-feira, buscando o contato direto com o eleitorado e a exposição de suas propostas em diferentes regiões do país.

A jornada dos presidenciáveis foi marcada por uma intensa movimentação que incluiu sabatinas, entrevistas, caminhadas pelas ruas e encontros com apoiadores. O objetivo central é consolidar o apoio popular nesta reta final de campanha.

As informações sobre as atividades de cada nome que disputa o pleito foram divulgadas pela Agência Brasil, que detalhou os compromissos realizados ao longo do dia 29 de setembro.

Abaixo, detalhamos como foi a movimentação dos principais nomes que compõem o cenário eleitoral brasileiro e as pautas defendidas por cada um deles em seus eventos públicos.

Movimentação dos candidatos pelo Brasil

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou comício em Fortaleza e um ato em Salvador, onde reiterou a intenção de acabar com a escala de trabalho 6×1. Lula afirmou que o objetivo é garantir dois dias de descanso aos trabalhadores. Além disso, o candidato reforçou seu respeito pela diversidade religiosa e a manutenção de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil.

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro (PL) visitou uma academia de jiu-jitsu na Vila Olímpia. Durante o encontro com apoiadores, o candidato defendeu o incentivo ao esporte, com foco em bolsas que permitam aos atletas profissionais e amadores condições de treinamento e estudo.

Agenda diversificada dos outros concorrentes

Outros candidatos também mantiveram agendas ativas. Samara Martins (UP) focou em panfletagem em Niterói e caminhada no Rio de Janeiro. Já Hertz Dias (PSTU), em Belém, defendeu a suspensão de projetos econômicos que ameacem o meio ambiente e as comunidades na Amazônia.

Ronaldo Caiado (PSD) esteve em Goiás com reuniões e eventos de rua. Romeu Zema (Novo) cumpriu agenda em Ipatinga, enquanto Renan Santos (Missão) e Edmilson Costa (PCB) realizaram encontros e entrevistas em Brasília.

Atividades de campanha e compromissos

A lista de atividades incluiu ainda Augusto Cury (Avante), que gravou sabatina na Rede TV, e Wilson Grassi (Democrata), que concedeu entrevistas em rádios. Rui Costa Pimenta (PCO) participou de programa na Rádio Causa Operária, e Clariana Barão (DC) marcou presença em um evento social em São Paulo. O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou agenda pública.

Perguntas Frequentes

Qual a proposta de Lula sobre a carga horária? O candidato defende o fim da escala 6×1, visando a implementação de uma jornada 5×2 com dois dias de descanso.

Qual foi a pauta de Hertz Dias na Amazônia? O candidato defende a suspensão imediata de projetos exploratórios que coloquem em risco o meio ambiente e as comunidades locais.

Flávio Bolsonaro defendeu qual pauta em sua visita? Ele defendeu o apoio ao esporte, especificamente através de bolsas para atletas que desejam viver da modalidade e estudar.

Como foi a agenda de Romeu Zema? Ele participou de entrevistas em veículos de Ipatinga e realizou caminhada com apoiadores no centro da cidade mineira.

Todos os candidatos divulgaram suas agendas? Não. Segundo a Agência Brasil, o candidato Leonardo Avalanche não divulgou agenda pública de campanha para esta terça-feira.