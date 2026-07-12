Calendário Bolsa Família em julho 2026: confira datas de pagamentos

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos conforme a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 as mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.