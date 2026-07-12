Uma forte descarga elétrica provocou momentos de tensão para uma família da comu…

Uma forte descarga elétrica provocou momentos de tensão para uma família da comunidade rural de Centralito, em Cascavel, durante o temporal da noite desta quarta-feira (10). Um raio atingiu a propriedade, causando danos na residência, abrindo um buraco no chão e deixando os moradores sem energia elétrica.

Segundo relato da moradora, ela e o filho já estavam deitados quando ouviram um forte estrondo acompanhado de um intenso clarão. Logo em seguida, toda a energia da propriedade foi interrompida. Ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram um cenário de destruição.

A força da descarga elétrica danificou parte da estrutura da casa, destruiu uma janela, atingiu a parede da lavanderia e chegou a abrir um buraco no terreno. Além disso, diversos eletrodomésticos foram queimados, entre eles televisão, geladeira e máquina de lavar.

“Foi muito assustador”, relatou a moradora ao descrever os momentos de desespero vividos pela família durante a tempestade. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

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