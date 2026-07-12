Uma forte descarga elétrica provocou momentos de tensão para uma família da comu…

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Uma forte descarga elétrica provocou momentos de tensão para uma família da comunidade rural de Centralito, em Cascavel, durante o temporal da noite desta quarta-feira (10). Um raio atingiu a propriedade, causando danos na residência, abrindo um buraco no chão e deixando os moradores sem energia elétrica.
Segundo relato da moradora, ela e o filho já estavam deitados quando ouviram um forte estrondo acompanhado de um intenso clarão. Logo em seguida, toda a energia da propriedade foi interrompida. Ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram um cenário de destruição.
A força da descarga elétrica danificou parte da estrutura da casa, destruiu uma janela, atingiu a parede da lavanderia e chegou a abrir um buraco no terreno. Além disso, diversos eletrodomésticos foram queimados, entre eles televisão, geladeira e máquina de lavar.
“Foi muito assustador”, relatou a moradora ao descrever os momentos de desespero vividos pela família durante a tempestade. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.
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