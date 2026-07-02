Call of Duty, For the King e CrossCode chegam grátis ao PlayStation Plus

A Sony Interactive Entertainment irá disponibilizar jogos grátis para todos os membros do PlayStation Plus a partir do dia 7 de julho até 3 de agosto. Os benefícios chegarão a todos os planos da plataforma, desde o Essential ao Deluxe.

Os games escolhidos para serem disponibilizados nesse período foram Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II e CrossCode — títulos que vão de alta fantasia e RPGs 2D com inspiração retrô.

A campanha de Call of Duty escolhida traz versões modernizadas de mapas clássicos e uma experiência com zumbis no mundo aberto. No enredo, o Capitão Price e a Força-Tarefa 141 têm que lutar contra o criminoso de guerra Vladimir Makarov enquanto ele expande seu domínio pelo mundo.

For the King II acompanha a história da Rainha Rosomon, personagem que se voltou contra seus súditos e os condenou à servidão nas minas de Fahrul. Nesse game, o jogador precisa combater a tirânica e pôr fim ao seu reinado.

O RPG CrossCode se destaca por combinar gráficos 2D no estilo 16 bits com física extremamente fluida. No título, o usuário controla Lea, uma jogadora que acordou dentro desse mundo virtual sem suas memórias. Para recuperar sua identidade, ela precisa avançar pelas missões, interagindo com outros personagens — controlados pela inteligência artificial, que agem como se fossem pessoas reais.