Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (29), dur…

Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (29), durante o velório da própria mãe, em Mamborê.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu informações de que o condenado estaria na capela mortuária localizada na Avenida Paulino Ferreira Messias, onde acontecia a cerimônia de despedida.

Os policiais se deslocaram até o local, localizaram o homem e realizaram a abordagem. Durante a ação, ele foi informado sobre a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça e teve seus direitos constitucionais garantidos.

Segundo a PM, o homem não apresentou resistência à prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mamborê. Conforme a determinação judicial, ele deverá cumprir pena de 36 anos de prisão, inicialmente em regime fechado.

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