Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (29), dur…

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (29), durante o velório da própria mãe, em Mamborê.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu informações de que o condenado estaria na capela mortuária localizada na Avenida Paulino Ferreira Messias, onde acontecia a cerimônia de despedida.
Os policiais se deslocaram até o local, localizaram o homem e realizaram a abordagem. Durante a ação, ele foi informado sobre a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça e teve seus direitos constitucionais garantidos.
Segundo a PM, o homem não apresentou resistência à prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mamborê. Conforme a determinação judicial, ele deverá cumprir pena de 36 anos de prisão, inicialmente em regime fechado.
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
Source link
More: The Global Track