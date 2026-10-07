Calor retorna ao Paraná com máximas perto de 30°C; Inmet Alertas 287 cidades

Avisos do Inmet preveem chuva, granizo e ventos de até 60 km/h; Ubiratã está entre as cidades em Alertas

O calor volta a se destacar no Paraná nesta quarta-feira (7), com temperaturas próximas de 30°C em áreas do Norte, Noroeste e Oeste, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas amarelos de perigo potencial para tempestades em 287 municípios, incluindo Ubiratã.

Um dos avisos do Inmet vale por todo o dia; outro começa às 18h e segue até 23h59, prevendo chuva, possibilidade de queda de granizo e ventos fortes.

Previsão e variação de temperaturas

Segundo a meteorologista Raíssa Pimentel, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), “o destaque desta quarta-feira fica para o retorno do calor no Paraná. O estado ainda terá bastante nebulosidade, mas o sol aparece entre nuvens em vários momentos”.

No Norte, Noroeste e Oeste, os termômetros podem se aproximar dos 30°C — cidades como Altônia, Medianeira, Itaipulândia, Missal, Guaíra, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu podem chegar a 29°C. Nas regiões dos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba, Sudoeste e Litoral, as máximas ficam em torno de 25°C.

As menores temperaturas devem ficar próximas de 14°C em municípios como General Carneiro, Palmas, Piraquara, Pinhais, Colombo e São José dos Pinhais. Em Curitiba, a previsão é de mínima de 14°C e máxima de até 25°C, com possibilidade de chuva.

O que dizem os alertas do Inmet

Os avisos amarelos do Inmet indicam:

chuva de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm no dia;

ventos de 40 a até 60 km/h, com possibilidade de rajadas até 60 km/h;

possibilidade de queda de granizo.

O Inmet informa ainda risco baixo de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos nas áreas atingidas.

Cuidados recomendados

O instituto orienta evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada enquanto persistirem as condições severas.

Em situações de emergência, a população deve contatar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.