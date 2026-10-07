Trump diz que falará com Putin sobre morte de trabalhadora em laboratório de peste na Sibéria

EUA pediram informações, Rússia nega agendamento de chamada; WHO e autoridades russas pedem transparência enquanto causa da morte é investigada

segundo BBC, com origem em material da AFP publicada em 7 de outubro de 2026, o President dos EUA, Donald Trump, afirmou que falará em breve com o President russo, Vladimir Putin, sobre a morte de uma trabalhadora em um centro de pesquisa sobre peste na cidade de Irkutsk, na Sibéria.

Trump declarou que “so far we are in very deep discussions” e disse que provavelmente poderia informar sobre as conversas na quinta-feira.

O caso e investigações em curso

Autoridades russas informaram que investigam as causas da morte da mulher de 28 anos. Elas dizem que as pessoas que tiveram contato com a vítima testaram negativo e que ainda não confirmaram que a doença suspeita seja peste pneumônica, forma grave que afeta os pulmões.

Relatos iniciais indicaram que quase 200 pessoas foram colocadas sob observação na região de Irkutsk. A trabalhadora foi identificada em meios russos como Darya Shipilova, segundo BBC. Há versões não confirmadas de que ela teria adoecido após quebrar um tubo de ensaio no Anti‑Plague Institute of Siberia and the Far East, onde trabalhava, ou depois de uma viagem de campo a uma área onde a peste ocorre naturalmente entre roedores; autoridades russas minimizaram essas versões. O órgão sanitário Rospotrebnadzor declarou que a mulher morreu de “pneumonia de etiologia indeterminada”.

Posição da OMS e informações sobre a peste pneumônica

Segundo a OMS, a peste pneumônica tem período de incubação muito curto — às vezes de apenas 24 horas — e pode ser fatal se não diagnosticada e tratada cedo. A organização lista formas de infecção conhecidas, como picadas de pulgas infectadas, contato com fluidos corporais ou materiais contaminados, e inalação de partículas respiratórias; os sintomas incluem falta de ar e tosse, muitas vezes com expectoração com traços de sangue.

O material consultado também lembra que a bactéria causadora da peste, Yersinia pestis, é encontrada entre roedores locais como marmotas na região e que o Anti‑Plague Institute foi criado após um surto nos anos 1920.