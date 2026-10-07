Dez pessoas ligadas ao primeiro caso de Ebola no Quênia são colocadas em quarentena

Dez contatos do homem que morreu de Ebola em Nairobi estão em quarentena; autoridades tentam rastrear outros 57 e questionam eficácia da triagem em fronteiras

Dez pessoas que tiveram contato com o homem que morreu de Ebola em Nairobi foram colocadas em quarentena, informaram autoridades quenianas, enquanto equipes de saúde tentam localizar outros 57 contatos. A informação foi publicada pela BBC com base em material da Reuters.

Rastreamento e investigação

Autoridades quenianas disseram ter intensificado a vigilância em aeroportos e pontos de entrada e designaram instalações em quatro hospitais para manejo de casos suspeitos, incluindo o Nairobi Hospital, onde o paciente morreu. O governo afirma que equipes de vigilância e resposta rápida foram mobilizadas.

Preocupações sobre triagem nas fronteiras

Jean Kaseya, chefe da Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), disse à BBC que o paciente esteve doente por cerca de um mês e passou por várias cidades na RDC, viajou por Uganda e embarcou para o Quênia sem que a doença fosse detectada. Ele questionou: “Que sintomas ele apresentava? Por que não foi detectado?”

O chefe da Africa CDC também afirmou que a organização investiga o caso junto às autoridades congolesas e que equipes vão se reunir com autoridades quenianas. Kaseya alertou que não há diagnóstico rápido para detectar Ebola em pontos de fronteira e que a medição de temperatura é limitada, pois medicamentos podem mascarar febre.

O representante da principal união médica do Quênia, Dr. Dennis Miskellah, afirmou ter observado “falhas” em postos fronteiriços e no principal aeroporto do país, e disse que não surpreende muitos profissionais de saúde o aparecimento do caso diante dessas lacunas.

Contexto regional e características do surto

O ministério de Saúde de Uganda afirmou que o paciente queniano transitou pelo país por menos de 24 horas e que, no momento da partida, equipes de triagem observaram temperatura normal.

Recomendações e próximos passos confirmados

Autoridades quenianas relataram ter intensificado medidas de contenção e trabalham em resposta conjunta com administrações locais e parceiros humanitários. A Africa CDC informou que está colaborando com países da região para reforçar mecanismos de resposta.