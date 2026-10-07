Dez pessoas ligadas ao primeiro caso de ebola no Quênia são colocadas em quarentena

Caso, confirmado como o primeiro do país, veio da Republic Democratic do Congo; autoridades rastreiam 57 contatos e questionam triagem em aeroportos e fronteiras

O homem, identificado pelas autoridades como vindo da Republic Democratic do Congo (RDC), chegou a viajar por várias cidades no país, deslocou‑se de carro até Uganda e depois voou para Nairobi, onde morreu no hospital e foi enterrado seguindo diretrizes de segurança sanitária, informou a BBC/Reuters.

Trajeto, investigação e questionamentos sobre triagem

Jean Kaseya, chefe do Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), relatou à BBC a rota do paciente dentro da RDC e pelos países vizinhos e perguntou: “Quais sintomas ele apresentava? Por que não foi detectado?” Kaseya também disse que a organização investigava o caso junto às autoridades congolesas e que uma equipe se reuniria com as autoridades de saúde do Quênia.

Autoridades quenianas disseram que o paciente pode ter passado pela triagem após tomar medicamentos que mascararam os sintomas, conforme declaração citada pela reportagem. Representantes da saúde também alertaram que a verificação de temperatura nos pontos de entrada é limitada, porque fármacos podem suprimir febre e não há diagnóstico rápido de ebola disponível em fronteiras, segundo Kaseya.

Reações locais e medidas adotadas

Dr. Dennis Miskellah, representante do principal sindicato de médicos do Quênia, afirmou à BBC que havia observado “falhas” em pontos de fronteira e no principal aeroporto do país, questionando como alguém doente por quase um mês na RDC poderia entrar no país sem ser identificado.

O President William Ruto disse que equipes de vigilância e de resposta rápida estavam em campo. O ministro da Saúde, Aden Duale, afirmou à TV local que, enquanto um caso judicial sobre a criação de uma instalação militar para tratamento estava pendente, o governo considerava transformar a unidade em um hospital de doenças infecciosas.

Contexto do surto na RDC e situação regional

Autoridades de Uganda disseram que o país permanecia livre de ebola e que o paciente passou pelo território por menos de 24 horas, sendo observado com temperatura normal no momento da partida, conforme citado pela BBC/Reuters.

As informações desta matéria foram publicadas pela BBC em 7 de outubro de 2026, com base em material da Reuters e declarações de autoridades e instituições citadas no texto.