Câmera registra dinâmica do acidente que deixou mulher com lesão grave na perna

Uma câmera de segurança registrou imagens do acidente de trânsito ocorrido na Rua Nereu Ramos esquina com a Rua Pernambuco, em Cascavel na manhã desta quinta-feira (16).

No vídeo é possível notar que os veículos, um HB20 e uma motoneta, seguiam por vias diferentes quando ocorreu a batida no cruzamento.

Após o impacto, a condutora da motoneta foi arremessada contra o para-brisa do carro e caiu no meio da via. Ela sofreu um ferimento grave na perna e após socorrida pelo Siate, foi encaminhada à uma unidade hospitalar.