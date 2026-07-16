Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Câmera registra dinâmica do acidente que deixou mulher com lesão grave na perna

Câmera registra dinâmica do acidente que deixou mulher com lesão grave na perna

  • Read Time1 min

Share your love

Câmera registra dinâmica do acidente que deixou mulher com lesão grave na perna
Câmera registra dinâmica do acidente que deixou mulher com lesão grave na perna

Por Isabella Chiaradia

Atualizado em

Uma câmera de segurança registrou imagens do acidente de trânsito ocorrido na Rua Nereu Ramos esquina com a Rua Pernambuco, em Cascavel na manhã desta quinta-feira (16).

No vídeo é possível notar que os veículos, um HB20 e uma motoneta, seguiam por vias diferentes quando ocorreu a batida no cruzamento.

Após o impacto, a condutora da motoneta foi arremessada contra o para-brisa do carro e caiu no meio da via. Ela sofreu um ferimento grave na perna e após socorrida pelo Siate, foi encaminhada à uma unidade hospitalar.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados