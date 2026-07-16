JOVEM DE 24 ANOS TENTA SUICÍDIO EM UBIRATÃ E CASO SERVE DE ALERTA À POPULAÇÃO

Um jovem de 24 anos tentou tirar a própria vida no Conjunto Boa Vista, em Ubiratã. Felizmente, familiares chegaram a tempo e conseguiram evitar uma tragédia.

Segundo o relato da família, o rapaz era visto como uma pessoa dedicada, trabalhadora e determinada. No entanto, enfrentava uma batalha silenciosa que ninguém ao seu redor imaginava. A situação chamou a atenção para a importância de observar sinais que, muitas vezes, passam despercebidos.

Casos como esse reforçam que a depressão não é frescura. Trata-se de uma doença séria, que pode atingir pessoas de qualquer idade, classe social ou profissão. Muitas vezes, uma conversa, uma visita ou uma simples pergunta como “você está bem?” pode fazer a diferença e até salvar uma vida.

Se você conhece alguém que esteja passando por um momento difícil, ofereça apoio, escute sem julgamentos e incentive a busca por ajuda profissional. Quem enfrenta esse tipo de sofrimento não precisa passar por isso sozinho.

Em situações de crise emocional ou pensamentos suicidas, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito, sigiloso e 24 horas pelo telefone 188.

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