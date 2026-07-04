Câmeras de monitoramento flagram batida que danificou carro estacionado no Centro de Cascavel

As câmeras de monitoramento de uma empresa registraram o momento em que um veículo atingiu um Renault Sandero que estava estacionado durante a madrugada deste sábado (4), na Rua São Paulo, entre as ruas Manoel Ribas e Pio XII, no Centro de Cascavel.

As imagens mostram a colisão, que causou danos significativos na lateral do Sandero. O automóvel estava regularmente estacionado em uma vaga na via quando foi atingido por outro carro.

Após o acidente, o motorista responsável deixou o local sem prestar esclarecimentos e fugiu com o veículo, sem acionar as autoridades ou prestar qualquer tipo de assistência.

Diante da situação, um boletim de ocorrência seria registrado para formalizar o caso e auxiliar nas investigações sobre a identificação do condutor e do veículo envolvido.

Quem tiver informações que possam contribuir com a localização do motorista ou do automóvel pode entrar em contato com os órgãos de segurança pública pelos telefones 153, da Guarda Municipal, 190, da Polícia Militar, ou 197, da Polícia Civil.