As caras contratações de De Zerbi estreiam sob o novo comando técnico.

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A turnê de pré-temporada do Tottenham Hotspur continua com um promissor confronto contra o Auckland FC, da Nova Zelândia, às 10h30 do dia 26 de julho (horário do Vietnã), no Estádio Eden Park. Este não é apenas um amistoso qualquer, mas também uma oportunidade para o novo técnico, Roberto De Zerbi, montar as peças necessárias para a reconstrução do clube do norte de Londres.
Após um início promissor com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o MK Dons, o Tottenham demonstra claramente sua determinação em se reinventar. O técnico Roberto De Zerbi trouxe um elenco formidável de 35 jogadores para a pré-temporada. Apesar da ausência de jogadores importantes como Pedro Porro, Djed Spence, Marcos Senesi e Mohamed Kudus, devido a lesões ou ao período de descanso para a Copa do Mundo , o Tottenham ainda possui um elenco com profundidade superior.
As atenções estavam voltadas para as caras contratações que acabavam de chegar, incluindo Andy Robertson, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke e Mateus Fernandes. Na partida anterior, Mateus Fernandes teve uma atuação sólida, marcando o único gol da partida com um belo voleio. Sua versatilidade e capacidade de desarme preciso são esperadas como peças fundamentais no sistema de controle de bola proativo que De Zerbi está construindo.
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Do outro lado, o Auckland FC acaba de ter uma temporada extremamente bem-sucedida, conquistando o Campeonato da A-League após uma emocionante vitória nos pênaltis contra o Sydney FC. A equipe do técnico Steve Corica possui um espírito de luta tenaz; no entanto, tendo retornado aos treinos recentemente após uma longa pausa, o ritmo do time da casa pode estar um pouco afetado.
Para neutralizar a pressão dos representantes da Premier League, espera-se que o Auckland FC adote uma formação 5-3-2 com uma linha defensiva baixa para fechar proativamente o espaço em frente à grande área. O experiente zagueiro Hiroki Sakai será um pilar fundamental na defesa, desempenhando um papel crucial ao orientar seus companheiros de equipe para resistir aos ataques velozes do time visitante.
A partida promete ser emocionante em dois aspectos principais. No meio-campo, o trio do Auckland FC, formado por Howieson, Bayliss e Gallegos, enfrentará a dupla de alto nível composta por Sandro Tonali e Mateus Fernandes. A capacidade do Tottenham de se desvencilhar da pressão e movimentar a bola com rapidez determinará o ritmo do jogo.
Além disso, o lado esquerdo do Spurs, com a combinação do experiente recém-contratado Andy Robertson e do jovem atacante Mathys Tel, promete criar pressão constante sobre a defesa liderada por Sakai.
|Equipe
|Escalação inicial
|Auckland FC (5-3-2)
|Uau; Sakai, Vicelich, Carey, Pijnaker, Elliot; Howieson, Bayliss, Gallegos; Brook, Cosgrove
|Tottenham Hotspur (4-2-3-1)
|Kinsky; Gray, Van Hecke, Davies, Robertson; Fernandes, Tonali; Yang, Gallagher, Tel; Solanke
Apesar do Auckland FC ter a vantagem de jogar em casa no Eden Park e de estar com uma mentalidade mais relaxada, a diferença na qualidade dos jogadores e na mentalidade futebolística ainda favorece muito a equipe inglesa. É provável que o time do técnico De Zerbi controle a partida, crie muitas oportunidades e busque uma vitória convincente por 3 a 0.
Fonte: https://baodanang.vn/tottenham-doi-dau-auckland-fc-man-ra-mat-dan-tan-binh-dat-gia-duoi-thoi-de-zerbi-3345878.html
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