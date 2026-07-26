A turnê de pré-temporada do Tottenham Hotspur continua com um promissor confronto contra o Auckland FC, da Nova Zelândia, às 10h30 do dia 26 de julho (horário do Vietnã), no Estádio Eden Park. Este não é apenas um amistoso qualquer, mas também uma oportunidade para o novo técnico, Roberto De Zerbi, montar as peças necessárias para a reconstrução do clube do norte de Londres. O técnico Roberto De Zerbi promete dar uma nova cara ao Tottenham. A filosofia do Zerbi-ball e uma lufada de ar fresco trazida pelo novo reforço.

Após um início promissor com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o MK Dons, o Tottenham demonstra claramente sua determinação em se reinventar. O técnico Roberto De Zerbi trouxe um elenco formidável de 35 jogadores para a pré-temporada. Apesar da ausência de jogadores importantes como Pedro Porro, Djed Spence, Marcos Senesi e Mohamed Kudus, devido a lesões ou ao período de descanso para a Copa do Mundo , o Tottenham ainda possui um elenco com profundidade superior. As atenções estavam voltadas para as caras contratações que acabavam de chegar, incluindo Andy Robertson, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke e Mateus Fernandes. Na partida anterior, Mateus Fernandes teve uma atuação sólida, marcando o único gol da partida com um belo voleio. Sua versatilidade e capacidade de desarme preciso são esperadas como peças fundamentais no sistema de controle de bola proativo que De Zerbi está construindo. Mateus Fernandes marcou em sua estreia pelo Tottenham.

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Um desafio dos campeões da A-League. Do outro lado, o Auckland FC acaba de ter uma temporada extremamente bem-sucedida, conquistando o Campeonato da A-League após uma emocionante vitória nos pênaltis contra o Sydney FC. A equipe do técnico Steve Corica possui um espírito de luta tenaz; no entanto, tendo retornado aos treinos recentemente após uma longa pausa, o ritmo do time da casa pode estar um pouco afetado. Para neutralizar a pressão dos representantes da Premier League, espera-se que o Auckland FC adote uma formação 5-3-2 com uma linha defensiva baixa para fechar proativamente o espaço em frente à grande área. O experiente zagueiro Hiroki Sakai será um pilar fundamental na defesa, desempenhando um papel crucial ao orientar seus companheiros de equipe para resistir aos ataques velozes do time visitante. Pontos críticos táticos

A partida promete ser emocionante em dois aspectos principais. No meio-campo, o trio do Auckland FC, formado por Howieson, Bayliss e Gallegos, enfrentará a dupla de alto nível composta por Sandro Tonali e Mateus Fernandes. A capacidade do Tottenham de se desvencilhar da pressão e movimentar a bola com rapidez determinará o ritmo do jogo. Além disso, o lado esquerdo do Spurs, com a combinação do experiente recém-contratado Andy Robertson e do jovem atacante Mathys Tel, promete criar pressão constante sobre a defesa liderada por Sakai. Escalação prevista

O Vietnã e os Estados Unidos estão pressionando por um acordo rápido sobre medidas comerciais recíprocas. Em 23 de julho, o membro do Politburo e Ministro das Relações Exteriores, Le Hoai Trung, reuniu-se com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, por ocasião da 59ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores da ASEAN (AMM-59), em Manila, Filipinas. Os dois lados trocaram opiniões sobre medidas para promover as relações bilaterais, enfatizando o objetivo de alcançar um acordo comercial recíproco, justo e equilibrado o mais breve possível.

Equipe Escalação inicial Auckland FC (5-3-2) Uau; Sakai, Vicelich, Carey, Pijnaker, Elliot; Howieson, Bayliss, Gallegos; Brook, Cosgrove Tottenham Hotspur (4-2-3-1) Kinsky; Gray, Van Hecke, Davies, Robertson; Fernandes, Tonali; Yang, Gallagher, Tel; Solanke Apesar do Auckland FC ter a vantagem de jogar em casa no Eden Park e de estar com uma mentalidade mais relaxada, a diferença na qualidade dos jogadores e na mentalidade futebolística ainda favorece muito a equipe inglesa. É provável que o time do técnico De Zerbi controle a partida, crie muitas oportunidades e busque uma vitória convincente por 3 a 0.

Fonte: https://baodanang.vn/tottenham-doi-dau-auckland-fc-man-ra-mat-dan-tan-binh-dat-gia-duoi-thoi-de-zerbi-3345878.html