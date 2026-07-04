A Secretaria Municipal de Saúde de Ubiratã informa que a vacina contra a gripe (Influenza) está liberada para toda a população. A imunização é a forma mais eficaz de prevenir complicações causadas pelo vírus, protegendo você e sua família.

✅ Quem ainda não se vacinou pode procurar a Unidade de Saúde mais próxima.

🕗 Horários de atendimento: • 08h30 às 11h30 • 13h30 às 16h30

A vacinação ajuda a reduzir casos graves da doença, internações e contribui para a proteção coletiva da comunidade.

💉 Não deixe para depois. Vacine-se e cuide da sua saúde!

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