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A Secretaria Municipal de Saúde de Ubiratã informa que a vacina contra a gripe (Influenza) está liberada para toda a população. A imunização é a forma mais eficaz de prevenir complicações causadas pelo vírus, protegendo você e sua família.
✅ Quem ainda não se vacinou pode procurar a Unidade de Saúde mais próxima.
🕗 Horários de atendimento: • 08h30 às 11h30 • 13h30 às 16h30
A vacinação ajuda a reduzir casos graves da doença, internações e contribui para a proteção coletiva da comunidade.
💉 Não deixe para depois. Vacine-se e cuide da sua saúde!
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
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