Caminhão com 39 toneladas perde freio e usa área de escape da BR-277 em Morretes

Câmeras registraram o veículo no km 36,800 na madrugada; concessionária EPR Litoral Pioneiro informou que o motorista acionou o dispositivo após pane nos freios e não se feriu.

Um caminhão carregado com 39 toneladas de cereais entrou na área de escape da BR-277, em Morretes (PR), na madrugada de quarta-feira (2). Câmeras de monitoramento registraram a manobra no km 36,800, no sentido litoral.

Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, o motorista acionou o dispositivo de segurança após perceber uma pane nos freios. Equipes da concessionária prestaram atendimento ao condutor, que não sofreu ferimentos.

Registro em vídeo e localização

O episódio foi flagrado por câmeras de monitoramento do trecho. O registro mostra o caminhão sendo direcionado para a faixa lateral projetada para interromper veículos que perderam o controle.

Como funciona a área de escape

Conforme o G1, a área de escape é um dispositivo instalado em trechos de descida para parar veículos que ficam sem controle, geralmente por falha nos freios. Ela costuma ser preenchida com materiais como brita ou cascalho para aumentar o atrito e reduzir rapidamente a velocidade até a parada.

No Paraná, as áreas de escape são preenchidas com cinasita, uma argila expandida comum na jardinagem, segundo G1.