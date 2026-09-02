Caminhão com 39 toneladas perde freio e usa área de escape da BR-277 em Morretes

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Um caminhão carregado com 39 toneladas de cereais entrou na área de escape da BR-277, em Morretes (PR), na madrugada de quarta-feira (2). Câmeras de monitoramento registraram a manobra no km 36,800, no sentido litoral.
Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, o motorista acionou o dispositivo de segurança após perceber uma pane nos freios. Equipes da concessionária prestaram atendimento ao condutor, que não sofreu ferimentos.
O episódio foi flagrado por câmeras de monitoramento do trecho. O registro mostra o caminhão sendo direcionado para a faixa lateral projetada para interromper veículos que perderam o controle.
Conforme o G1, a área de escape é um dispositivo instalado em trechos de descida para parar veículos que ficam sem controle, geralmente por falha nos freios. Ela costuma ser preenchida com materiais como brita ou cascalho para aumentar o atrito e reduzir rapidamente a velocidade até a parada.
No Paraná, as áreas de escape são preenchidas com cinasita, uma argila expandida comum na jardinagem, segundo G1.