Professor morre após cair do forro de residência na área do Colégio Agrícola de Toledo

Corpo de Bombeiros informou que ele teria levado um choque antes da queda; perícia vai apurar se morte foi causada por queda, descarga elétrica ou problema clínico

O professor Cassiano Rossetto, de 39 anos, morreu na tarde de terça-feira (1º) após cair da parte superior do forro de uma residência localizada na área do Colégio Estadual Agrícola de Toledo, no Oeste do Paraná, informou o G1.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h para atender a ocorrência na Estrada Rural Narciso Antônio Casarotto, no Jardim Panorama. Segundo os bombeiros, a vítima realizava trabalhos na parte superior do forro de PVC, teria levado um choque antes da queda e estava em parada cardiorrespiratória quando a equipe chegou.

Atendimento e constatação da morte

Equipes realizaram manobras de reanimação, mas um médico constatou o óbito no local, conforme a ocorrência relatada ao G1. As circunstâncias que levaram à morte ainda não foram esclarecidas.

Perícia e dúvidas sobre a causa

Os disjuntores da residência estavam desligados quando as equipes chegaram. A perícia deverá esclarecer se a morte ocorreu em decorrência dos ferimentos provocados pela queda, de um possível problema clínico ou de uma descarga elétrica, segundo o G1.

Impacto no colégio

Em razão da morte do professor, não haverá aulas no Colégio Estadual Agrícola de Toledo na quarta-feira (2). Em comunicado, a instituição informou que os estudantes que vivem no alojamento permanecerão sob os cuidados e acompanhamento de professores e funcionários do colégio.