Caminhonete furtada em Cascavel é interceptada na BR-163; dupla é presa pela GM

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Uma ação da Guarda Municipal de Cascavel, com apoio do setor de Inteligência (SINDECON) e da equipe Ambiental, resultou na recuperação de uma caminhonete Ford F-1000 furtada e na prisão de dois homens durante a madrugada deste domingo (2).
A abordagem aconteceu na BR-163, nas proximidades da Sede Alvorada, quando o veículo seguia em direção a Guaíra. A caminhonete havia sido furtada na tarde de sábado (1º), nas proximidades do Riviera, na região norte de Cascavel.
Durante a abordagem, os suspeitos confessaram que pretendiam levar o veículo para o Paraguai. A ação rápida das equipes impediu que a caminhonete deixasse a região.
O proprietário ainda não havia percebido o furto quando a F-1000 foi localizada pelos guardas municipais. Ele foi comunicado e compareceu à Delegacia de Polícia Civil para reaver o veículo.
Os dois suspeitos, de 27 e 29 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e permanecem à disposição da Polícia Judiciária. Conforme as informações apuradas, ambos possuem antecedentes pelo crime de tráfico de drogas.
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