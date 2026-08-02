Ministro do Irã diz que agressão dos EUA e Israel terá reação proporcional

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse em um telefonema com sua contraparte saudita que qualquer “agressão” por parte dos Estados Unidos e de Israel, ou a participação de países da região nessas ações, terá uma “resposta decisiva e proporcional”, segundo a conta do Telegram do executivo.

As afirmações aconteceram após os EUA avaliarem uma nova de ataques contra o Irã já neste fim de semana. Segundo duas autoridades americanas a par dos planos, o governo do presidente americano Donald Trump considera uma nova rodada de bombardeios. A extensão da operação e os alvos não estão claros. As fontes ressaltaram que a ofensiva ainda pode ser cancelada.

Mais cedo na sexta-feira (31), Trump indicou que está disposto a ampliar a campanha militar contra o Irã. “Vamos atingi-los com muita força”, afirmou durante uma reunião de gabinete.

Questionada sobre os relatos de uma nova ofensiva, a Casa Branca afirmou que Trump não iria “ficar de braços cruzados e permitir que esse comportamento terrorista ocorra”.

“O Irã continuará pagando o preço até que aceite negociar de uma maneira que o presidente Trump considere significativa”, disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt em um comunicado.

Segundo informações divulgadas pela CBS News, os Estados Unidos e Israel estão discutindo uma campanha conjunta de bombardeios contra a infraestrutura de energia do Irã.

Irã promete resposta

A agência de notícias semioficial iraniana Tasnim informou que, em reação à possível ofensiva dos EUA e de Israel, um alto funcionário de segurança do Irã afirmou que considera os relatos dos ataques um ato de “imprudência”.

Segundo a autoridade, o Irã elaborou um plano abrangente para responder a qualquer ação militar.

Ainda segundo a Tasnim, o plano prevê ataques contra infraestrutura crítica de Israel e contra instalações energéticas dos EUA na região.