Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, vence Prêmio Vladimir Herzog com denúncia sobre trabalho escravo doméstico

O episódio Trabalho escravo doméstico, silêncio e servidão, do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, foi o grande vencedor na categoria vídeo da 48ª edição do Prêmio Vladimir Herzog.

A premiação, anunciada nesta quarta-feira (30), reconhece produções que se destacam na promoção da Anistia e dos Direitos Humanos no Brasil. O episódio premiado foi exibido originalmente em 20 de abril de 2026.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a reportagem investiga histórias de mulheres submetidas a condições análogas à escravidão, buscando também debater caminhos para o pós-resgate dessas vítimas.

O impacto do jornalismo público

A repórter Marieta Cazarré destacou que o reconhecimento reafirma a importância da comunicação pública. Segundo ela, abordar o trabalho escravo doméstico é um desafio constante, pois a violação ocorre dentro de residências, muitas vezes distante do olhar atento da sociedade.

O programa apresentou o caso emblemático de Madalena Gordiano, resgatada em Patos de Minas no final de 2020. Ela viveu mais de 30 anos em situação de exploração, sem salários ou acesso a documentos, após ser inserida na família como uma afilhada.

Reconhecimento de uma equipe coletiva

O editor de texto Paulo Leite ressaltou o orgulho de trazer à luz histórias que permaneceram ocultas por décadas. A produtora Patrícia Araújo agradeceu a parceria com emissoras como a Rede Minas e profissionais de diversos estados, que registraram depoimentos com extrema sensibilidade.

Além do vencedor, o Caminhos da Reportagem também foi finalista com o episódio O Eterno Abril de Carajás, que relembrou os 30 anos do massacre ocorrido no Pará em 1996, evidenciando a densa trajetória de cobertura do programa.

Agência Brasil também é premiada

A EBC colecionou mais uma vitória na 48ª edição do prêmio. O fotógrafo Tomaz Silva, da Agência Brasil, foi premiado pela imagem que retrata a dor de uma viúva durante uma operação policial no Rio de Janeiro, ocorrida em outubro de 2025.

A presidente da EBC, Antonia Pellegrino, afirmou que os Prêmio demonstram a consistência das equipes. Para ela, a vocação do jornalismo público é dar visibilidade a quem o país insiste em não ver, colocando os direitos humanos no centro de todas as coberturas.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a premiação

Qual programa venceu o Prêmio Vladimir Herzog na categoria vídeo? O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, com o episódio Trabalho escravo doméstico: silêncio e servidão.

Qual o tema central da reportagem premiada? A produção trata de mulheres submetidas a condições análogas à escravidão dentro de casas brasileiras, incluindo o caso de Madalena Gordiano.

Quem foi homenageado com o nome do prêmio? O jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto pela ditadura militar em 1975, nas dependências do DOI-Codi, em São Paulo.

A EBC Receber outros reconhecimentos nesta edição? Sim, o fotógrafo Tomaz Silva, da Agência Brasil, foi premiado por uma fotografia que retrata a violência policial no Rio de Janeiro.

O que a direção da EBC diz sobre os Prêmio? A direção destacou que os Prêmio validam o compromisso do jornalismo público em expor violações de direitos e informar a sociedade com rigor e sensibilidade.