Túnel debaixo do mar em Santos: obra de R$ 6,8 bilhões promete reduzir viagem de quase 1 hora para apenas menos de 5 minutos

O projeto do Primeira túnel imerso do Brasil promete revolucionar o tráfego entre Santos e Guarujá com tecnologia inovadora e redução drástica no tempo de deslocamento

Uma das obras de infraestrutura mais aguardadas do país, o Primeira túnel debaixo do mar do Brasil, tem como objetivo principal conectar as cidades de Santos e Guarujá. Segundo informações divulgadas pelo portal Banda B, o projeto prevê uma estrutura capaz de reduzir um trajeto que hoje leva cerca de uma hora para menos de cinco minutos.

A construção faz parte de um plano maior de mobilidade que busca integrar as margens do complexo portuário ao sistema rodoviário nacional. Conforme detalhado pela fonte, o projeto terá uma conexão estratégica com o acesso à BR-101, facilitando o escoamento de cargas e o transporte de passageiros na região.

Técnica de construção imersa e estrutura moderna

A engenharia do túnel utilizará uma técnica inovadora no Brasil. Em vez de escavações convencionais, a concessionária fabricará grandes blocos de concreto armado em uma doca seca. Essas peças serão rebocadas até o canal e afundadas de forma controlada em uma trincheira escavada no leito subaquático.

O túnel terá uma extensão total de 1,5 quilômetro, sendo que 870 metros ficarão submersos. A via contará com seis faixas de tráfego, sendo três em cada sentido. O projeto também prevê espaço para ciclistas, pedestres e a possibilidade de adaptação futura para o Veículo Leve sobre Trilhos, o VLT.

Cronograma da obra e ligação com a BR-101

Embora o túnel não desemboque diretamente na rodovia federal, o planejamento prevê uma interligação eficiente com a Rodovia Cônego Domênico Rangoni. Esse corredor rodoviário de dois quilômetros garantirá o acesso ágil dos motoristas ao sistema que conecta a região à BR-101, no trecho Rio-Santos.

Atualmente, em 2026, o projeto foca no detalhamento técnico e na obtenção de licenças ambientais. A expectativa é que a execução física comece em 2027. O cronograma aponta que a montagem dos módulos subaquáticos ocorrerá em 2029, com a inauguração e início da operação comercial previstos para o ano de 2031.

Gestão e investimento do empreendimento

O direito de administrar e manter o trecho pelos próximos 30 anos foi garantido pela empresa Mota-Engil, vencedora do leilão realizado em setembro de 2025. O aporte financeiro de R$ 6,8 bilhões é composto por uma combinação de recursos públicos, dos governos estadual e federal, e investimentos privados.

Com a assinatura do Termo de Transferência Inicial ocorrida em julho de 2026, os prazos contratuais estão em vigor. A obra é vista como uma solução definitiva para um gargalo histórico de mobilidade, beneficiando diretamente milhares de trabalhadores e empresas que dependem da travessia diária entre as margens do estuário.

Perguntas Frequentes

Qual o tempo de redução de viagem com o novo túnel? O trajeto, que hoje consome cerca de uma hora devido às balsas ou rotas mais longas, será percorrido em menos de cinco minutos.

Quando as obras devem começar efetivamente? A mobilização de maquinário e o início das obras físicas estão programados para o ano de 2027.

Qual a extensão total da parte submersa? O túnel terá uma extensão global de 1,5 quilômetro, sendo que 870 metros ficarão posicionados no leito subaquático.

O túnel terá conexão com a BR-101? Sim, o projeto prevê uma interligação via Rodovia Cônego Domênico Rangoni, que conecta o fluxo do túnel ao sistema rodoviário da BR-101.

Qual a previsão de entrega da obra? Segundo o cronograma atualizado da concessionária, a inauguração e o início da operação comercial estão previstos para 2031.